88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü! Aile bireyleri birbirini suçladı!

Müge Anlı, Manisa Rahmanlar Köyü'nde 88 yaşındaki Fadime Arslan'a uygulanan şiddetin görüntülerini ekrana taşıdı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler hakkında gelin Fidan Arslan, Fadime Arslan'ın aynı adı taşıdığı kayınvalidesinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, gelin Fidan Arslan'ın çektiği kayınvalidesinin yaşlı kadını dövdüğü görüntüleri ekrana taşıdı. Küçük gelin Fidan'ın ise yaşlı kadının öldüğü gün oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Fadime Arslan , vicdanım rahat kırk yıl baktım, diyerek tepki çekti. 9 çocuğu ve 25 torunu bulunan Arslan'ın yaşadıkları kan dondurdu.

"Kayınvalidem Fadime Arslan'ı tülbentle boğarak öldürdü!"

Oğlu, gelini ve torunu ile birlikte yaşadığı evde feci şekilde dövülen Fadime Arslan'ın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana taşındı. Küçük gelin Fidan Arslan kayınvalidesinin yaşlı kadını dövüp sonrasında da tülbentle boğarak öldürdüğünü öne sürdü. Anlı ise, 9 Mart'ta vefat eden yaşlı kadının vücudundaki morluklara dikkat çekti.

Büyük gelin dövdü, küçük gelin çekti

Merhume Fadime Arslan'ın kıyafetlerini giyerek göbek atan Fidan Arslan, kafasının çok karışık olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek ağladı. Fidan Hanım, o evde neden istenmediğini bilmediğini, kimseye hiçbir zararın olmadığını, bir sürü numara verebileceğini ama herkesin korktuğunu konuşamadığını söyledi. Fidan Hanım, kayınvalidesi ve kayınpederi ile her zaman arasının iyi olduğunu, eşi ile kavga etse bile kayınpederinin kendi arkasında durduğunu belirtti. Evi terk edip gittikten sonra eşinin telefonunda yabancı kadınlarla mesajlaşmaları olduğunu söyleyen Fidan Hanım, eşinin o kadınları silmediğini dile getirdi.

Fadime Arslan'ın elli nasıl kesildi?

Yaşlı kadını öldürmekle suçalanan Fadime Arslan kayınvalidesinin eli kesildiği sırada evde olmadığını, Fidan'ın haber verdiğini, geri gelip baktığında babaannenin elinin bant ile sarılmış olduğunu gördüğünü söyledi.Küçük gelini Fidan'ı suçlayan Fadime Hanım, yaşlı kadını ödlürmediğini söyledi. Fidan Hanım ise olaydan eşini sorumlu tuttu. Aile bireylerinin birbirrini suçladığı şipheli ölüm Müge Anlı2da işlenmeye devam ediyor.

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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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