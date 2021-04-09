Akıncı 15. Bölüm ipuçları... Fatih, Beyza'nın katillerini arıyor!

Heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Akıncı bu akşam 20.00'de atv izleyicisiyle buluşacak. Kardeşi Beyza'nın katillerinin peşinde olan Fatih, Murat ile ters düşüyor.

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

Akıncı'nın son bölümünde neler oldu?

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

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Akıncı her Cuma 20.00'de atv'de

Oyuncular: Şükrü Özyıldız (A(kıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Ayça Erturan (Filiz), Berrak Kuş (Hacer), Cansu Fırıncı (Emin), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Mustafa Açılan (Taşkın), Hira Koyuncuoğlu (Güneş), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Çağrı Erceber (Kor-Han), Şevket Çapkınoğlu (Şehmus), Ceren Karakoç (Selma), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Efe Sorarlı (Ozan), Ada Su Sarı (Yasemin)

Yayın Tarihi : 9 Nisan 2021 / Cuma

Yayın Saati : 20.00

Yapım: NTC Medya

Yapımcı: Mehmet Yiğit Alp

Yönetmen: Veli Çelik

Proje Tasarım: Hakan Kandal

Senaryo: Altuğ Küçük