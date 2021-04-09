Asiye Karaca'dan şoke eden iddialar! Esra Erol'da 9 Nisan 2021 Cuma

"Kocam paraları alıp kapı komşumla kaçtı!" Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor.

Asiye Karaca, yüklü miktarda parayı alarak 32 yıldır evli olduğu Reis Karaca'nın kayıplara karıştığı iddiasıyla Esra Erol'daya başvurdu. 4 çocuğu bulunan Asiye Hanım, eşinin 50 bin TL'sini alıp gittiğini, birlikte yaşadığı Gülperi isimli kadına 20.000 TL başlık parası verdiğini, 30.000 TL ile de İstanbul'a kaçtığını iddia etti.

"Yazıklar olsun sana!"

Çocuklarının hepsinin kendisini dışladığını dile getiren Asiye Karaca, 1 sene kadın sığınma evinde kaldığını, kardeşlerinin bile kendisine kucak açmadığını belirtti. Asiye Hanım, eşinin kendisini 4 tane kadınla aldattığını da sözlerine ekledi.Hak etmediği davranışlara maruz kaldığını dile getiren Asiye Hanım eşi Reis Karaca'nın fotoğrafına bakarak yazıklar olsun sana dedi. 7 kere şikayetçi olduğunu, eşinin kendisine hep darp uyguladığını söyledi. Hayatım boyunca hep şiddet gördüm diyen Asiye Hanım, eşinin kendisine hiçbir zaman güzel söz kullanmadığını, hep ineklerine baktığını, eskiden biraz daha iyi anlaştıklarını ama bahsettiği kadının hayatlarına girince aralarının kötü olduğunu vurguladı. Büyük oğlunun kendisine, anne babamı başka biri ile kabul etmiyorsan kapı orada gidebilirsin dediğini aktaran Asiye Hanım, kadın sığınma evinden çıktıktan sonra Ankara'ya ağabeyinin yanında kaldığını söyledi. Asiye Hanım, Esra Erol'a boşanmak istediğini ve hakkı olan parayı almak istediğini dile getirdi.