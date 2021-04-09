Hercai'nin 67. Bölümünde neler yaşanacak?

Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi? Hercai'nin 67. Bölümü için nefesler tutuldu. Miran ve Reyyan Umut'u bulmak için ellerinden geleni yapar.

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

Yayın Tarihi : 11 Nisan 2021 / Pazar

Yayın Saati : 20.00

Yapımcı : Mia Yapım

Yönetmen : Ali İlhan

Senaryo : Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce

Oyuncular : Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye), Ayşegül Günay (Füsun)