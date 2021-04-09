Maraşlı 13.Bölümde neler olacak? Mahur'u bekleyen tehlike!

Maraşlı Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Olaylar kontrolden çıkar ve Mahur'un hayatı yeniden tehlikeye girer.

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

Maraşlı'nın son bölümünde neler oldu?

Bölümde istihbarat tarafından kaçırılan ve altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın, Hilal'le yaptığı konuşmada Hilal'in Zeliş'in annesi olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şaşırtan gelişmenin ardından Maraşlı, Mahur'dan Zeliş için uzak durmak zorunda kaldı.

Maraşlı hainin Necati olduğunu öğrendi!

Savaş'ın tehdidiyle uyuşturucu sevkiyatında çalışmak zorunda kalan İlhan ise Maraşlı'yla işbirliği yaptı. Maraşlı, İlhan'ın sevkiyatla ilgili verdiği bilgileri kullanarak Savaş'ın birlikte çalıştığı Behram'la arasını bozmaya karar verdi. Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti. İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı. Necati'nin matarasına ulaşan Maraşlı, onunla yüzleşemese de hainin Necati olduğuna emin oldu.Bölümün final sahnesinde ise Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur onu görmek için evine gitti. Mahur'a kapıya açan ise Zeliş'in annesi Hilal oldu.

Maraşlı'nın son bölümünü izlemek için tıklayın!

Maraşlı yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de

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