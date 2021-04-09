Müge Anlı'da 9 Nisan 2021 Cuma neler oldu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugün yayınını 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutlayarak açtı. Emniyet müdürlüğünden polisler stüdyoya geldi.

Müge Anlı'dan yeni proje!

Müge Anlı uyuşturucu ile mücadele için NARKO-TIR projesini duyurdu. Uzman polis, NARKO-TIR projesinde 38 ilde faaliyet gösterdiğini ve insanları bu konuda bilgilendirme için çalışmalar yapıldığını ve uyuşturucuya karşı durulan mücadeleyi anlattı. Polis Selda Hanım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde 20.000 anneye ulaşıldığını dile getirdi. Müge Anlı ise bir gün bu konu ile alakalı ayrı program yapmak istediğini söyledi. Yıldırım ekiplerinden söz edilirken bu ekiple birlikte uyuşturucu suçlarına, hırsızlık suçlarına ve daha birçoğuna karşı koyduklarını vurguladı.Narkotik şubeye bağlı olan köpek Kuki gösteri yaparak eğitim maddesini 5 kutu arasından bulup çıkardı. Anlı, narkotik köpekleriyle şakalaştı.

Kadın Destek uygulaması: KADES!

Müge Anlı, İstanbul Emniyet Müdürü'nün ve tüm emniyet mensuplarının polis bayramını kutladı ve hep derdimiz olduğunda değil iyi zamanlarımızda da polisleri ziyaret edebileceğimize değindi. Anlı, KADES'ten bahsedip KADES'i 2 milyona yakın kadının indirmiş olduğunu, bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da desteklediğinin altını çizdi.

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü! Aile bireyleri birbirini suçladı!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, gelin Fidan Arslan'ın çektiği kayınvalidesinin yaşlı kadını dövdüğü görüntüleri ekrana taşıdı. Küçük gelin Fidan'ın ise yaşlı kadının öldüğü gün oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Fadime Arslan , vicdanım rahat kırk yıl baktım, diyerek tepki çekti. 9 çocuğu ve 25 torunu bulunan Arslan'ın yaşadıkları kan dondurdu.

"Kayınvalidem Fadime Arslan'ı tülbentle boğarak öldürdü!"

Oğlu, gelini ve torunu ile birlikte yaşadığı evde feci şekilde dövülen Fadime Arslan'ın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana taşındı. Küçük gelin Fidan Arslan kayınvalidesinin yaşlı kadını dövüp sonrasında da tülbentle boğarak öldürdüğünü öne sürdü. Anlı ise, 9 Mart'ta vefat eden yaşlı kadının vücudundaki morluklara dikkat çekti.

Büyük gelin dövdü, küçük gelin çekti

Merhume Fadime Arslan'ın kıyafetlerini giyerek göbek atan Fidan Arslan, kafasının çok karışık olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek ağladı. Fidan Hanım, o evde neden istenmediğini bilmediğini, kimseye hiçbir zararın olmadığını, bir sürü numara verebileceğini ama herkesin korktuğunu konuşamadığını söyledi. Fidan Hanım, kayınvalidesi ve kayınpederi ile her zaman arasının iyi olduğunu, eşi ile kavga etse bile kayınpederinin kendi arkasında durduğunu belirtti. Evi terk edip gittikten sonra eşinin telefonunda yabancı kadınlarla mesajlaşmaları olduğunu söyleyen Fidan Hanım, eşinin o kadınları silmediğini dile getirdi.

Fadime Arslan'ın elli nasıl kesildi?

Yaşlı kadını öldürmekle suçalanan Fadime Arslan kayınvalidesinin eli kesildiği sırada evde olmadığını, Fidan'ın haber verdiğini, geri gelip baktığında babaannenin elinin bant ile sarılmış olduğunu gördüğünü söyledi.Küçük gelini Fidan'ı suçlayan Fadime Hanım, yaşlı kadını ödlürmediğini söyledi. Fidan Hanım ise olaydan eşini sorumlu tuttu. Aile bireylerinin birbirrini suçladığı şipheli ölüm Müge Anlı2da işlenmeye devam ediyor.

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