Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Yılı kutlu olsun

Müge Anlı canlı yayında polisleri ağırladı. Polisler bu defa suçluları almak için değil, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Yılı dolayısıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaydı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugün yayınını 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutlayarak açtı. Emniyet müdürlüğünden polisler stüdyoya geldi.

Müge Anlı'dan yeni proje!

Müge Anlı uyuşturucu ile mücadele için NARKO-TIR projesini duyurdu. Uzman polis, NARKO-TIR projesinde 38 ilde faaliyet gösterdiğini ve insanları bu konuda bilgilendirme için çalışmalar yapıldığını ve uyuşturucuya karşı durulan mücadeleyi anlattı. Polis Selda Hanım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde 20.000 anneye ulaşıldığını dile getirdi. Müge Anlı ise bir gün bu konu ile alakalı ayrı program yapmak istediğini söyledi. Yıldırım ekiplerinden söz edilirken bu ekiple birlikte uyuşturucu suçlarına, hırsızlık suçlarına ve daha birçoğuna karşı koyduklarını vurguladı.Narkotik şubeye bağlı olan köpek Kuki gösteri yaparak eğitim maddesini 5 kutu arasından bulup çıkardı. Anlı, narkotik köpekleriyle şakalaştı.

Kadın Destek uygulaması: KADES!

Müge Anlı, İstanbul Emniyet Müdürü'nün ve tüm emniyet mensuplarının polis bayramını kutladı ve hep derdimiz olduğunda değil iyi zamanlarımızda da polisleri ziyaret edebileceğimize değindi. Anlı, KADES'ten bahsedip KADES'i 2 milyona yakın kadının indirmiş olduğunu, bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da desteklediğinin altını çizdi.

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

Etiketler: Müge Anlı