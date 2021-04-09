TIMS&B Productions imzalı, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın Hikayeye bu sezon dahil olan, Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit'in gizemi de bu bölümde çözüldü. Sırları bir bir ortaya çıkan Ümit'in, Sevda'nın kızı olduğu netleşti. Şimdiye kadar Züleyha'nın yanında; Ümit'in karşısında olan Sevda'nın bundan sonraki tavrının ne olacağı ise merak konusu oldu.

"Kızınım ben senin.."

91. Bölümde ekrana gelecek yeni bölümde izleyicilerin uzun süredir tahmin ettiği şey gerçekleşti. Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit karakteri, Nazan Kesal'ın hayat verdiği Sevda'nın kızı çıktı. Daha önceki bölümlerde, Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit karakterinin, elindeki fotoğrafı fırlatarak "Sana benzedim." diye bağırması ve yüzü Sevda'nın yüzüne dönüşmesi, izleyicinin kafasında hep soru işaretiydi. Ümit Sevda'nın kızı mı? sorusunu akıllara getirmişti. İşte o düğüm 91. bölümde çözüldü. Ümit Sevda'ya itiraf etti, "Ben senin kızınım" dedi. Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körüklemişti. Ümit, Fikret'in oyununa, aslında bambaşka bir intikam için girse de, artık aşk için intikam alacaktı. Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafı yapmış oldu. İntihar etmiş süsü vererek, Demir'i çağırdığı evinde, gizlice fotoğraflarını Fikret'e çektiren Ümit, bu fotoğrafları Züleyha adına, Yamanların konağına göndermişti. Fotoğraflar Züleyha'dan önce Sevda'nın eline geçince, Demir'den uzak durması için, Ümit'i tekrar uyarmaya gitmişti. Oysa ki Sevda'yı büyük bir sürpriz bekliyordu. Ümit'e fotoğraflardan dolayı hesap soran Sevda'nın önüne, Ümit, yıllar öncesine ait bir fotoğrafı çıkarıp koydu. Bu fotoğraf Sevda'nın kucağında Ümit'in bebek hali ile birlikte verdiği bir fotoğraftı... Böylelikle Ümit'in annesinin Sevda olduğu anlaşılmış oldu. Fikret ile aynı intikam hikâyesinde bulunan Ümit'in babasının ise, Adnan Yaman değil de; dizide İstanbul'da olduğundan söz edilen bir kişi olduğu tahmin ediliyor.