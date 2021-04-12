3 çocuk annesi İlknur Çokluk nerede?

Fatih Çokluk:"13 yıllık karım İlknur'u Resul Setdibi kaçırdı!" Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor.

Fatih Çokluk, eşi İlknur Hanım'ın kaçırıldığı düşüncesiyle Esra Erol'daya başvurdu. İlknur Hanım ile 14 yıldır evli olduğunu söyleyen Fatih Bey, örnek çift olarak gösterildiklerini 23 Mart tarihinde eşinin kendisine yemek yaptığını, birinden para almak için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. 3 çocukla evde tek kaldığını dile getiren Fatih Bey, eşinin 13 yaşındaki kızına mesaj attığını, mesajda ben gidiyorum, ben artık yokum söyleminde bulunduğunu aktardı. "Kızımın dünyası yıkıldı" diyen Fatih Bey, eşini aradığını ama ulaşamadığını babasının yanına gitmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İlknur Hanım'ın babası Bilal Bey, kızının bir gün öncesinde kendisine mesaj atıp baba ben dayanamıyorum artık dediğini bir gün sonrasında da kaçtığını belirtti.

"Eğer eşim bana Resul beni zorla tutuyor derse yardımcı olurum"

Çokluk, kayıp başvurusunda bulunduğunu ama eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığını bunun üzerine tehdit konuşması yaptığını itiraf etti. Çokluk, eşinin telefonunu incelettiklerini, Resul Setdibi isimli işi ile konuşmaları olduğunu vurguladı. Fatih Bey, Resul Bey ile eşinin muhtemelen sosyal medyadan tanıştıklarını aktardı ve eşinin ben kendi isteğimle kalıyorum burada deme ihtimali için, çocukları vermem ama bir orta yol bulunur, ortak karar alınır söyleminde bulundu. "Eğer eşim bana Resul beni zorla tutuyor derse yardımcı olurum" dedi.

Resul Setdibi canlı yayında!

Resul Setdibi, İlknur Hanım'ın şu an yanında olduğunu, beraber yaşadıklarını evden kendisi için kaçtığını itiraf ederek bahsedilen tehdit eden kişinin kendisi olmadığını söyledi. Setdibi, internette tanıştığı İlknur Hanım'ın evli ve çocuklu olduğunu bildiğini dile getirerek, kendisinin bekar olduğunu sözlerine ekledi. İlknur Hanım kendi isteği ile kaçtığını vurgularken Bilal Bey, ben senin üzerine titriyordum, yalan söylüyorsun diye sitem etti. Şiddetli geçimsizlik sebebi ile 3 çocuğunu terk ettiğini vurgulayan İlknur Çokluk, babasına ben boşanacağım dediğini, babasının da bekle ben geleceğim dediğini anlattı. " Resul hayatıma girmese de ben boşanırdım" diyen Fatih Bey, Resul Bey'in 13 sabıkası olduğunu iddia etti.

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 12 Nisan Pazartesi 2021

Esra Erol hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

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