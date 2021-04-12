Kadir, Ömer ve Emel ölümün kıyısından döndü! Kardeşlerim'in 8. Bölümünde yaşananlar nefes kesti!

4 kardeşin yaşam mücadelesinin anlatıldığı Kardeşlerim'in son bölümü nefes kesti. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizide yaşanan olaylar izleyiciyi ekrana kilitledi.

Asiye'nin kardeş feryadı!

Kardeşlerim yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Asiye ve Doruk, Ankara'da düzenlenen müzik yarışmasında birinci oldu. Aldığı para ödülüyle sevinci ikiye katlanan Asiye, İstanbul'a döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kadir, Ömer ve Emel'in sobadan zehirlendiğini gören Asiye büyük panik yaşadı. Amca Orhan kümese gelerek yeğenlerine yardımcı oldu. Kardeşler ambulansta yapılan müdahalenin ardında gözlerini açtı.

Harika'nın baba acısı!

Suzan ve Akif'in yasak aşkı ortalığı yakıp yıkmaya devam ediyor. Akif'in boşanma sözleşmesindeki oyunundan sonra gözü kararan Nebahat, Kenan'ıı arayarak karısı ile kocası Akif'in bir ilişkisi olduğunu anlatır. Kenan o anda aynı arabada bulunduğu Akif'ten hesap sorar. İkili arasında çıkan tartışma sonrası büyük bir kaza yaşanır. Kenan hayatını kaybederken, Akif yaşam mücadelesini kazanır.Ani ölüm sonrası Suzan gözyaşlarına boğulurken, Harika'nın baba acısıyla kasıp kavrulur. Oğulcan büyük bir aşk beslediği Harika'nın yaşadıklarından derin üzüntü duymaktadır. Akif, Nebahat ile barışmayı başarıırken, Suzan'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Kaybettiği eşinin hisseleriyle şirkete ortak olan Suzan için intikam çanları çalmaya başlamıştır.

Orhan ölüyor mu?

Asiye'nin yarışmadan kazandığı para ile amcaları Orhan'ın pilav arabası satın alan Kardeşler'in sevinci uzun sürmez. Berk'in Aybike'yi düşürdüğü çirkin oyuna en büyük tepkiyi Kadir verir. Kendisine yapılanı hazmedemeyen Berk bir grup kişi toplar ve hıncını Ömer ve Kadir' dövdürerek alır. Olayları üzerine gelen Orhan kaldırıma düşerek yaralanır. Ekmek teknelerini parçalanan kardeşler bir şok daha yaşar. Olayın ertesi günü yere düşen ve ağzından kan gelen Orhan ölecek midir?

Kardeşleri'in son bölümü izlemek için tıklayın!