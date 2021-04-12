Kayıp figüran İhsan Okşak bulundu!

Televizyon dizilerinde figüranlık yapan 9 çocuk babası İhsan Okşak (44), Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyordu. Okşak bir hafta sonra bulundu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi bir hafta önce İstanbul'da kayıplara karışan İhsan Okşak'ı arıyordu. Evine dönen Okşak, mikrofonlara yaşadıklarını anlattı.

"Müge Anlı'yı izleyince kendimi gördüm!"

İhsan Bey,rol aldığı dizinin çekimler bittikten sonra arkadaşından para almaya gittiğini, parasını alamayınca moralinin bozulduğunu, bundan dolayı da eve gitmediğini açıkladı. Kendisine yöneltilen kumarcı iddiasını kabul etmediğini belirten Okşak, Müge Anlı'yı izleyince arandığını gördüğünü söyledi. İhsan Bey, çocuklarına sarılarak her zaman onlarla ve eşi ile birlikte olacağını ifade etti.

" Eşim olmasa benim yuvam olmaz"

İhsan Okşak, Mige Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. İhsan Bey, yaşananların kendi hatası olduğunu, o gün arkadaşından para almak için gittiğini ama geç olduğu için dönmek istemediğini, eve dönerse tartışma olur diye korktuğunu belirtti. Eşine karşı hiç yalan söylemediğini söyleyen İhsan Bey, hata yaptığını yineledi ve bunun ilk ve son olduğunu vurguladı." Ben çocuklarım ve eşim için varım" diyen Okşak, kumar oynamadığını o gün ihbarda bulunan kişinin kendisini sadece 3-4 gündür tanıdığını ileri sürdü. Anlı, Okşak'a bağımlılık konusunda yardımcı olmak istedi. Yurdagül Hanım, eşinin aldığı parayı direkt kendisine verdiğini vurgularken İhsan Bey, kahvehanelerin 24 saat açık olduğunu, bu sebeple sadece oralara gittiğini, kumar oynamadığını iddia etti. Müge Anlı ise 24 saat kumarhanelerin açık olmasının yasal olmadığı bilgisini verip karı koca pişti oynayabilirsiniz diye tavsiyede bulundu. " Eşim olmasa benim yuvam olmaz" diyen İhsan Okşak ayağa kalkarak eşinden özür diledi ve Yurdagül Hanım'a sarıldı.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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