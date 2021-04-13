Adem Polat ölü bulundu

112 Servis sürücüsü 4 gündür kayıptı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dün eşini aramak için gelen Gülşen Polat eşini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası olan Adem Polat, 10 Nisan'da Silivri'den kaybolmuştu. Eşi Gülşen, 'Eşimin sabah 8'de nöbeti vardı onun için evden çıktı. Daha sonra telefonu bozulunca bana arkadaşından ulaşarak Silivri Dörtyol bölgesindeki görev yerine geri döneceğini söylemişti. Ama sonra öğrendim ki oraya da gitmemiş. Eşimin herhangi bir alkol sorunu yoktu. Ama benimle arkadaşlarını, neler yaptığını ya da dışarda ne işi olduğunu hiç paylaşmazdı. Arkadaşlarına çok takılırdı bu yüzden kızardım ona çok.' Diyerek eşinin dönmesi için Müge Anlı programında çağrıda bulunmuştu.

Bugün ise günlerdir her yerde kayıp olarak aranan 112 acil servis sürücüsü Adem Polat'ın öldüğünü Müge Anlı canlı yayında söylemek zorunda kaldı. Adem Polat'ın Esenyurt'ta yaşayan Neşet isimli biriyle 6 aydır görüştüğü ve madde kullandığı ortaya çıktı. Neşet'le aynı apartmanda yaşayan bina sakinleri, evden gelen yüksek sesten dolayı polisi arayarak şikayette bulunmuş. Gelen ekipler Neşet'in kullandıkları maddeden dolayı rahatsızlandığı fark ederek hastaneye kaldırılması üzerine Neşet'in abisi evine gitmiş orada ise Adem Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşmış. İlk bulgular ışığında Adem Polat'ın yüksek dozda madde kullanımından vefat ettiği öğrenildi. Müge Anlı'ya başvuran eşi Gülşen Polat ise acı haberi canlı yayında alarak sinir krizi geçirdi.