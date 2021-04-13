Çocuklara İslam nasıl anlatılmalı?

Pazar günleri saat 10:00’da atv ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet Programı 278. Bölümde, İslam dini ile ilgili sorular cevap buldu.

İzleyicilerden gelen; "Çocuklarıma İslam'ı nasıl ve hangi yaştan itibaren anlatmalıyım? sorusu ayet ve hadislerin ışığında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet Programı'nda ele alındı. Yaşa göre, çocuğun zihninin açık olması durumuna göre, yavaş yavaş anlatılması gerektiğini ifade etti. Çocuğa dini eğitim verirken, öncelikli olarak Allah sevgisinin yerleştirilmesinin önemini vurgulayan Hatipoğlu, çocuğun Allah'ın azabı ve cehennem ile korkutulmasının son derece yanlış olduğunu da söyledi. Mesela çocuğa "Sen anne babanı seviyorsun, kedileri, kuşları seviyorsun, tüm bunları Allah yarattı…" gibi cevaplarla o sevginin aşılamanın da yolunu gösterdi. Allah ile ilgili, çocukça sorduğu sorulara, çocuğun anlayacağı, güzel bir dille cevaplar verilmesi, bu soruların da engellenmemesi gerektiğini anlattı.

11.04.2021 Pazar günü yayınlanan programda, Esma-ül Hüsna belli bir sayı ile mi okunmalı? El-vekil esmasının sırrı nedir? Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz? Kaza namazına nasıl niyet edilir? Kaza namazı için mekruh vakitler nelerdir? Peygamberimize nerede ve ne zaman salavat getirilmeli? Alkol bulunan kozmetik ürünler ile namaz kılınır mı? Peygamberimizin sürekli okunmasını tavsiye ettiği dua. İyilerden olmak için tavsiye edilen dua… Kutsal şeylere ağız alışkanlığı ile kötü söz söyleyenler dinden çıkar mı? Kıbleyi şaşırıp namaz kılanın namazı geçersiz olur mu? Başörtüsünün üzerinden mesh edilebilir mi? Ojeliyken abdest alınır mı?" ile ilgili birçok sorunun cevabı verildi.

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