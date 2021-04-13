Dini obsesyon olan ‘vesvese’den nasıl kurtuluruz?

Cuma günü atv ekranlarına sabah 8:30’da gelen Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı 361 bölümde Hatipoğlu, ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Ramazan ayı geldiği için, gönüllerin zengin olması gerektiğini anlatan Hatipoğlu, durumu iyi olanların, zekat ve hediye mahiyesinde, iyi olmayanlar için, Ramazan kumanyaları hazırlamalarını tavsiye etti. Zekât nedir ve niçin verilir? Zekât vermenin belli bir zamanı var mıdır? Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir? Mehir miktarı ne kadar olmalı? Mehir belirlenmeyenin nikâhı geçersiz mi sayılır? Helal olmayan meslekler hangileridir? Sadakanın faydaları gibi soru ve konuların da ele alındığı programda, telefonla gelen izleyici sorularına da cevap verildi.

Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı bu bölümde, ismini vermek istemeyen bir izleyicinin, "İstemeden gelen vesveseden sorumlu muyum, bundan hesaba çekilecek miyim?" sorusunu cevapladı. Yaklaşık iki aydır bu vesvese ile mücadele ettiğini anlatan kadına, nasıl davranması gerektiğini anlatan Hatipoğlu, yüz bin defa da aklına böyle düşünceler gelse bunlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Şeytanın özellikle ibadet eden insandan rahatsız olup, onu vazgeçirmek için, vesvese verip onunla uğraşabileceğini anlatarak, şeytanın bu oyununa gelmemesi gerektiğini ifade etti. Kişinin ancak, planlayarak yaptığı işlerden sorumlu olacağını, aklına istem dışı gelen ve kalben de huzursuz olduğu düşüncelerden asla hesaba çekilmeyeceğinin altını çizdi. Bu tür düşüncelere önem verilmemesi gerektiğini, asıl önem verilirse yanlışa düşüleceğini anlattı. Vesveseye karşı kalkan olarak da bir dua da önerdi.