Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyici sorularıyla dolup taştı.

Bu sene Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan yeni ve görkemli stüdyodan izleyicilerin soruları yanıt buluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak sorularını sordular.

Korona aşısı olmak orucu bozar mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Merak eden çok insanımız var. Bazı ailelere göre iğne orucu bozar. Ama bu durum yapılan iğnenin amacıyla ve yoluyla değişkenlik gösterir. Eğer damar yolundan serum veriyorsanız, vitamin takviyesi yapıyorsanız bunlar orucu bozar. Covid-19'la ilgili aşı ise adaleye vurulan ve vitamin olmayan, koruyucu niteliği olan antibiyotiğin bir türü yani bir ilaç. Bu yüzden orucu bozacak bir durum söz konusu değildir. Vücuda doğal yolla giriyor ve mideye ulaşmıyor. Tereddüttünüz varsa kendinizi bu işlemden sonra kötü olacağınızı düşünüyorsanız o günkü orucunuzu tutmaz bir gün kazasını yaparsınız. Böyle bir durumda da 61 gün kaza yapmanız gerekmez. Sadece bir gün kaza yaparak aşınızı bu dönemde de olabilirsiniz.

Hatipoğlu "Bu olağanüstü dönemde teravih namazını evde kılmak cemaatle kılmaya eş değerdir."

Hatipoğlu'na gelen sorulardan biri de pandemi döneminde sıklıkla akıllara gelen sorulardan biriydi. Canlı yayına bağlanan genç izleyici evde ailece teravih namazı kılabilir miyiz? Camiye gitmiş sevabı alır mıyız? sorusunu yöneltti. Hatipoğlu ise bu soruya, Cemaatle kılınan teravih namazı her zaman daha hayırlıdır. Fakat çok olağanüstü, zor ve hastalığın yaygın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Başkasını hasta etmemek, ona hastalık bulaştırmamak düşüncesiyle namazını evde kılan kişinin cemaatle kılmış kadar sevap alabileceğini düşünüyorum şeklinde yanıt verdi.