Maraşlı Mahur’u ne kadar seviyor?
Mahur bir süredir haber alamadığı Maraşlı'yı merak ettiği için evine gitmiş; kapıyı ona Celal'in eski eşi Hilal açmıştır. İki kadın da birbirlerini görmekten memnun olmamıştır. Bu duruma en az Hilal kadar bozulan Mahur, Maraşlı'ya sitem eder. Uzaklara gidip, birbirleri için kaygılanmadan, mutlu bir hayat sürmek istediğini söyler. Maraşlı için henüz kapanmayan hesap defteri, uyuşturucu çetesiyle mücadele edecek olması, Mahur'un gözlerindeki hüznü artırır.
Bu kavgada her an ölüm haberini alma ihtimaline karşı, yüreği dayanmıyordur. Deniz kenarında, Maraşlı ile karşılıklı konuştukları ve birbirlerini sevdiklerini söyledikleri o hüzünlü sahnedeki şarkı, izleyici tarafından da çok beğenildi. "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna karşılık, cevap olarak verilebilecek en güzel sözlere sahip, Mazlum Çimen ve Edip Bülbül'ün seslendirdiği şarkıydı. Maraşlı Mahur'u ne kadar çok sevdiğini, adeta o şarkı anlattı. Şarkının sözleri Nazım Hikmet'in "Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! / O kadar işte! /Tavanı kadar sokağın, / Dibi kadar cehennemin…" dizelerini hatırlattı. İşte, Mahur ile Celal'in atışmalarından, aslında birbirlerine olan aşkları izleyicinin iliklerine kadar işlediği o şarkının sözleri…
Sokağın Tavanı Kadar
Bir sıkıntı var içimde
Sokağın tavanı kadar
Bir sıkıntı var içimde
Sokağın tavanı kadar
İçim sığmıyor içime
Sokağın tavanı kadar
İçim sığmıyor içime
Sokağın tavanı kadar
Ayrılıklar gelir çatar
Gözüm ufuklara akar
Desen ki beni ne kadar
Sokağın tavanı kadar
Desen ki beni ne kadar
Sokağın tavanı kadar
Bir sohbet düştün önüme
Gözünü sürdün gözüme
Bir sohbet düştün önüme
Gözünü sürdün gözüme
Biri bizi yari içimde
Sokağın tavanı kadar
Biri gizi yari içimde
Sokağın tavanı kadar
Ayrılıklar gelir çatar
Gözüm ufuklara akar
Desen ki beni ne kadar
Sokağın tavanı kadar
Desen ki beni ne kadar
Sokağın tavanı kadar
Ayrılıklar gelir çatar
Gözüm ufuklara akar
Desen ki beni ne kadar
Sokağın tavanı kadar
Desen ki beni ne kadar
Sokağın tavanı kadar
Desen ki sevdam ne kadar
Sokağın tavanı kadar