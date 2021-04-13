Maraşlı Mahur’u ne kadar seviyor?

Mahur bir süredir haber alamadığı Maraşlı'yı merak ettiği için evine gitmiş; kapıyı ona Celal'in eski eşi Hilal açmıştır. İki kadın da birbirlerini görmekten memnun olmamıştır. Bu duruma en az Hilal kadar bozulan Mahur, Maraşlı'ya sitem eder. Uzaklara gidip, birbirleri için kaygılanmadan, mutlu bir hayat sürmek istediğini söyler. Maraşlı için henüz kapanmayan hesap defteri, uyuşturucu çetesiyle mücadele edecek olması, Mahur'un gözlerindeki hüznü artırır.



Bu kavgada her an ölüm haberini alma ihtimaline karşı, yüreği dayanmıyordur. Deniz kenarında, Maraşlı ile karşılıklı konuştukları ve birbirlerini sevdiklerini söyledikleri o hüzünlü sahnedeki şarkı, izleyici tarafından da çok beğenildi. "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna karşılık, cevap olarak verilebilecek en güzel sözlere sahip, Mazlum Çimen ve Edip Bülbül'ün seslendirdiği şarkıydı. Maraşlı Mahur'u ne kadar çok sevdiğini, adeta o şarkı anlattı. Şarkının sözleri Nazım Hikmet'in "Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! / O kadar işte! /Tavanı kadar sokağın, / Dibi kadar cehennemin…" dizelerini hatırlattı. İşte, Mahur ile Celal'in atışmalarından, aslında birbirlerine olan aşkları izleyicinin iliklerine kadar işlediği o şarkının sözleri…

Sokağın Tavanı Kadar

Bir sıkıntı var içimde

Sokağın tavanı kadar

Bir sıkıntı var içimde

Sokağın tavanı kadar

İçim sığmıyor içime

Sokağın tavanı kadar

İçim sığmıyor içime

Sokağın tavanı kadar

Ayrılıklar gelir çatar

Gözüm ufuklara akar

Desen ki beni ne kadar

Sokağın tavanı kadar

Desen ki beni ne kadar

Sokağın tavanı kadar

Bir sohbet düştün önüme

Gözünü sürdün gözüme

Bir sohbet düştün önüme

Gözünü sürdün gözüme

Biri bizi yari içimde

Sokağın tavanı kadar

Biri gizi yari içimde

Sokağın tavanı kadar

Ayrılıklar gelir çatar

Gözüm ufuklara akar

Desen ki beni ne kadar

Sokağın tavanı kadar

Desen ki beni ne kadar

Sokağın tavanı kadar

Ayrılıklar gelir çatar

Gözüm ufuklara akar

Desen ki beni ne kadar

Sokağın tavanı kadar

Desen ki beni ne kadar

Sokağın tavanı kadar

Desen ki sevdam ne kadar

Sokağın tavanı kadar