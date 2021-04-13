Maraşlı Mahur'u rehin aldı

Pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşamki bölümünde tansiyon yükseldi!

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Behram'ın, Mahur'un sergisine düzenlediği saldırı izleyenlere soluksuz anlar yaşattı.

Uyuşturucu baronu Behram, kendisini polise ihbar eden İlhan ve ailesinden intikamını almak istedi. İlhan'a tanıdığı iki saat süre sonunda teslim olmazsa Mahur ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen Behram, Maraşlı'nın kontrolü ele almasıyla başarılı olamadı. Bölümün final sahnesinde sergi salonunun etrafına saran polisler Maraşlı'yı suçlu gördükleri için tutuklamak istedi. Diğer yandan Mahur'un zarar görmemesi için İlhan, Behram'a teslim oldu. İlhan'ın hayatını kurtarmak için Maraşlı aldığı hızlı kararla Mahur'u rehin aldı. İlhan için zaman kazanmak isteyen Maraşlı'nın beklenmeyen hamlesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

Maraşlı 13. Bölümü izlemek için tıklayın