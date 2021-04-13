Maraşlı Mahur’u rehin aldı!

Heyecan dolu bu bölümde, Mahur'un hayatı yine tehlikedeydi. İlhan'ın kellesini isteyen Behram, istediğini alamayınca, Mahur'u hedef seçmişti. Mahur'un fotoğraf sergisine bir canlı bomba göndermiş, bina dışına çıkan olursa da vurması için çatılardan birine sniper yerleştirmişti. Elinden kaçırdığı İlhan, kendisine bir saat içinde teslim olmazsa, bu bombayı patlatacak, sergiden dışarı kaçmak isteyen olursa da; onları keskin nişancısı ile vuracaktı. Plandan haberdar olan Maraşlı davetli olmamasına rağmen o sergiye gider. Herkesi zorla bir odaya kapatır ve polisi aramamaları için telefonlarını da alır.

Mahur'un abisi İlhan'ın polise haber vermesi Behram'ın hiç hoşuna gitmemiştir. Bunun hesabını kesmek için, İlhan'ı adamlarına aldırır. İlhan yolda, daha önce hareketli konum attığı Maraşlı'nın da yardımı ile bir şekilde ellerinden kurtulur. Artık Mahur'un fotoğraf sergisi, Behram ve adamlarının hedefindedir. Maraşlı, Mahur'u koruma görevini bırakmış olmasına rağmen, hayatının tehlikede olduğunu öğrendiği an harekete geçer. Sergiye gittiğinde Mahur onu soğuk karşılasa da, Celal fotoğrafını sergide görünce şaşırır. Tehlikeden oradakileri haberdar etmek ister ama bir panik durumunda dışarı kaçanlar olabileceğini de düşünerek hızlı hareket etmesi gerekiyordur.



Maraşlı silahını çıkararak, önce sergideki herkesi -rehin almış gibi- alt kattaki bir odaya toplar. Polisi aramaları riskine karşı da tüm telefonları toplar. O esnada bir kişini kaçarak kapıya yönelmesi sonucu çatıdan gelen kurşunla yaralanır. Maraşlı'nın, kurşunun geliş nokta bilgisini verdiği Nevzat, dronla yerini bulduğu sniperi etkisiz hale getirir. Celal de içeride fark ettiği canlı bombayı, kimse zarar görmeden, anlının çatından vurarak öldürür. Behram'ın engeli aşılmıştır; fakat polis dışarıda binayı abluka altına almış, eli silahlı Maraşlı'yı tutuklamak için beklemektedir. Tüm bu olanlardan habersiz, kız kardeşi zarar görmesin diye Behram'a kendi ayağı ile gidip teslim olmak isteyen İlhan'ı, Maraşlı'nın durdurması gerekiyordur. Aklına bir plan gelir ve orada Mahur'u yalandan rehin alır. Maraşlı için zor dakikalar başlar. Çünkü o durum içinde, hem sevdiği kadının incinmemesini sağlamak; hem de plana sadık kalmak durumundadır. En son buluşmalarında kalbi kırılsa da Mahur, Maraşlı ile işbirliği yapar.



