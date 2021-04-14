7. sınıf öğrencisi Ebru Erdal nerede?

Ankara Çankaya'da 10 Nisan günü kaybolan 13 yaşındaki Abide Ebru Erdal, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te arandı. Küçük kızın Mertcan Derler isimli kişinin yanına kaçtığı öne sürüldü.

Dört gün önce Ankara Çankaya'daki evinden kaçan Ebru Erdal'ın annesi Serap Erdal kızının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kızının 100 TL parayla kayıplara karıştığını anlatan acılı anne endişelerini aktardı. Erdal, son 2 senedir Ankara'da yaşadıklarını ve küçük kızın son zamanlarda psikolojisinin iyi olmadığını aktardı. Ankara Çinçin'de yaşayan Mertcan Derler isimli kişi ile de mesajlaşmaları olduğunu söyledi. Serap Hanım,kadın sığınma evinde kalırken çocuklarını yanına alamadığını, Ebru'nun deli dolu bir kız olduğunu, okula bile güvenlikten alıp bıraktığını belirtti.

Müge Anlı, Mertcan Derler'e seslendi!

Endişeli Anne eşinin Ebru sosyal medyada bir şey paylaşmasın dediğini, bunun üzerine kızlarının siz kimsiniz ki beni kısıtlıyorsunuz diye tepki verdiğini dile getirdi. Serap Hanım, Ebru'nun Mertcan isimli kişi ile mesajlaştığını, hatta onun yanında olduğundan emin olduğunu çünkü birlikte canlı yayın açtıklarını, arkadaşlarının bunu gördüğünü aktardı.Erdal, televizyonların patlaması sonucu evlerinin yandığını o sebeple şehir değiştirdiklerini, maddi durumlarının da çok iyi olmadığını belirtti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mertcan'ın 18 yaşında olduğunu ama yine de küçük olduğunu belirterek Ebru'yu teslim etmeleri için çağrıda bulundu.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.