Aygül Hatun, ihanetini itiraf eden Dündar Bey'le böyle yüzleşti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 54’üncü bölümünde, Osman Bey tarafından yakalanıp obaya getirilen Dündar Bey, ihanetini itiraf ettikten sonra infazını beklemek üzere çadırına hapsedildi.

Babasının ihaneti ile derinden sarsılan Aygül Hatun, çadıra giderek babasının karşısına dikildi. Aygül Hatun, kendisine engel olmak isteyen Boran Alp'e "Önümden çekilesin! İki çift lafım vardır. Bırak da yüreğim soğusun" derken, Dündar Bey de kızıyla yalnız kalmak istediğini söyledi.

Aygül Hatun "Alişar denen soysuzla zorla evlendirdiğinde bile babamdın. Yaptığın hatalarla ağabeyimin ölümüne sebep olduğunda bile babamdın. Anamı öldüren kadını koynuna aldığında bile babamdın. Gayrı babam değilsin! Sen bir hainsin! Ben senin kızın değilim. Sen obamıza ihanet ettin! Ve ölmeyi hakkettin" sözleriyle Dündar Bey'i yerin dibine soktu. Dündar Bey, bu ağır sözlerin ardından çadırı terk eden Aygül Hatun'un arkasından yaşlı gözlerle bakmakla yetindi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 54'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.