Ayşe Çağlar ve oğlu Yiğit nerede?

"Karım Ayşe çocuğumuzu da alıp ortadan kaybldu.Eşimin Saffet Kütük'ün yanında olduğunu düşünüyorum!" diyen Muzaffer Çağlar, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

Muzaffer Çağlar, eşi Ayşe Çağlar'ın kendisini terk ettiği gerekçesiyle Esra Erol'a başvurdu. 4 Şubat'ta kaybolan Ayşe Hanım'ı arayan Muzaffer Bey, kayıp başvurusu yaptığını ;ancak eşinin gidip kayıp başvurusunu kaldırıp kendi isteği ile gittiği ifadesi verdiğini dile getirdi. Karısının ailesinin yanında da olmadığını vurgulayan Çağlar, eşinin giderken Yiğit isimli çocuğu da yanında götürdüğünü, aralarında bir problem olmadığını belirtti. Muzaffer Bey, olay günü komşularının 50 yaşlarında siyah arabalı bir adamı mahallede gördüklerine değindi.. Eşinin telefon kaydını çıkaran Muzaffer Bey, Saffet Kütük isimli kişi ile Ayşe Çağlar'ın konuşmalarını gördüğünü, kaçtığı gün de 9 kere konuştuklarını öne sürdü.

"Eşim bana boşanma davası açsın"

Eşinin Tansu Tepehan diye bir kadına sesli mesaj yolladığını, babanızın yanındayım dediğini söyleyen Muzaffer Bey, bu bahsedilen isimlerin hiçbirini tanımadığını söyledi. Muzaffer Çağlar, eşinin verdiği ifadede ,eşim bana boşanma davası açsın, ben onun yüzünü görmek istemiyorum, dediğini aktardı. Hakkındaki iddiaları yanıtlamak için yayına bağlanan Saffet Kütük, Tansu Hanım'ı da Ayşe Hanım'ı da tanımadığını iddia etti. Karakola gidip ifade verdiğini dile getiren Saffet Bey, kendisine iftira atıldığını kamu çalışanı olduğu için Ayşe Hanım'a sadece koli yardımında bulunduklarını söyledi.

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