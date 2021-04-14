Haberler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu!

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 11:20
Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 11:21
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Alparslan intikamını aldı

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu. Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu. Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü. Dizinin final bölümünde ise Alparslan ortaya çıktı. Ceylan'ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan'a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alparslan, İlhan'ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı.

En çok izlenen dizi oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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