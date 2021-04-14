Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 14 Nisan Çarşamba saat 20:00’de çok konuşulacak yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dündar Bey ihanetin bedeliyle yüzleşiyor! Osman Bey, Nikola'yla savaş meydanında karşılaşıyor

Kuruluş Osman'ın 54'üncü bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetinin cezasını bizzat kesecek ve Söğüt'e baskın planlayan Nikola'yla savaş meydanında yüzleşecek!

Osman Bey hainlerin cezasının verilmesini hükmeder!

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

Nikola saldırıya geçiyor!

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

Osman Bey canını ortaya koyuyor!

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

Kuruluş Osman'ın 54. Bölümünde neler olacak?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı?

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

Kuruluş Osman 53. Bölüm izlemek için tıkla!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman Çarşamba 20.10'da atv'de