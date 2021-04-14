Müge Anlı canlı yayınında gergin anlar... Mehmet Pehlivan'ın başına ne geldi?

2 Çocuk babası Mehmet Pehlivan’dan 5 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. Fadime Pehlivan, eşi Mehmet Pehlivan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Konya Selçuklu'da yaşanan apartman görevlisi Mehmet Pehlivan (50) 5 Nisan'dan bu yana kayıp... Eşi ile problemi olmadığını belirten Fadime Hanım, aralarında alacak meselesi bulunan Ahmet Tarhan'ı suçladı. Mehmet Pehlivan'ın hayatından şüphe duyan Fadime Pehlivan eşinin, benim başıma bir şey gelirse bu adamdan bil dediğini aktardı. Eşinin Tarhan'a 74 Bin TL para verdiğini ancak paranın geri ödenmediğini iddia etti. Fadime Hanım eşinin başına Ahmet Tarhan tarafından bir şey getirildiğini öne sürdü ve gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Pehlivan'ın şüpheli kaybı!

Ahmet Tarhan canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları reddetti. Mehmet Bey ile bir ticari ilişkilerinin olduğunu kabul eden Tarhan araba verdiğini ancak Mehmet Bey'in kendisine arabayı geri getirip 3.000 TL masrafı var arabanın dediğini aktardı.Pehlivan'a bir kez daha araba verdiğini, o arabayı 3 ay kullandığını iddia eden Ahmet Bey, Pehlivan'ı suçladı. Tarhan, elinde mesajların kanıtları olduğunu belirttikten sonra Mehmet Bey'in kendisinden parasının ödenmesini istediği için Müge Anlı'ya çıkacağım ben dediğini söyledi. O paranın 76 bin TL civarı olduğunu belirten Ahmet Bey, oturduğu binanın da icradan satıldığını, tek icralık olduğu kişinin Mehmet Bey olduğunu sözlerine ekledi. Tarhan, Mehmet Bey'i tehdit etmediğini, 3 aydır da görüşmediğini sadece son 1 ayda mesajlar attığını dile getirdi. Yayına telefonla bağlanan kişiler Ahmet Tarhan'ın kendilerini de dolandırdığını söyledi. Fadime Pehlivan, Ahmet Tarhan'a sert sözlerle yüklendi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!