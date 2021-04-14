Müge Anlı'da 14 Nisan 2021 Çarşamba neler oldu?

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ve Dostları'ndan 39 Aşevi

Müge Anlı, Kızılay kampanyasının 12 Nisan'dan beri 2 Milyon 855 Bin TL'nin daha biriktiğini açıklayarak aşevlerinde ilk iftar yemeğinin de verildiğini söyledi. Aşevleri ve ilk iftar yemeği dağıtım görüntüleri yayınlandı.

Müge Anlı resmi Instagram hesabını açıkladı

Sosyal medya kullanmayan Müge Anlı, dün "Müge Anlı Official" Instagram hesabı açtığını açıkladı. Takipçi sayısı hızla artan Anlı, hiç kimse takip etmeyecek diye düşünürken bir sürü kişinin kendisini takip ettiğini söyledi. Yayın sonrası kayıplarla da ilgili paylaşımlar yapacağını belirten araştırmacı gazeteci, Rahmi Özkan, Şevki Sözen ile Instagram'a atmak için fotoğraf çekti.

Arkadaşının evinde ölü olarak bulundu

39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası olan Adem Polat, 10 Nisan'da Silivri'den kaybolmuştu. Eş Gülşen Polat, 'Eşimin sabah 8'de nöbeti vardı onun için evden çıktı. Daha sonra telefonu bozulunca bana arkadaşından ulaşarak Silivri Dörtyol bölgesindeki görev yerine geri döneceğini söylemişti. Adem Polat'ın Esenyurt'ta yaşayan Neşet isimli biriyle 6 aydır görüştüğü ve madde kullandığı ortaya çıktı. Adem Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşmış. İlk bulgular ışığında Adem Polat'ın yüksek dozda madde kullanımından vefat ettiği öğrenildi. Müge Anlı'ya başvuran eşi Gülşen Polat ise dünkü yayında acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Bugünkü yayında esrarengiz ölümle ilgili yeni gelişmeler aktarıldı.

Mehmet Pehlivan'ın başına ne geldi?

2 Çocuk babası Mehmet Pehlivan'dan 5 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. Fadime Pehlivan, eşi Mehmet Pehlivan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.Konya Selçuklu'da yaşanan apartman görevlisi Mehmet Pehlivan (50) 5 Nisan'dan bu yana kayıp... Eşi ile problemi olmadığını belirten Fadime Hanım, aralarında alacak meselesi bulunan Ahmet Tarhan'ı suçladı. Mehmet Pehlivan'ın hayatından şüphe duyan Fadime Pehlivan eşinin, benim başıma bir şey gelirse bu adamdan bil dediğini aktardı. Eşinin Tarhan'a 74 Bin TL para verdiğini ancak paranın geri ödenmediğini iddia etti. Fadime Hanım eşinin başına Ahmet Tarhan tarafından bir şey getirildiğini öne sürdü ve gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Pehlivan'ın şüpheli kaybı!

Ahmet Tarhan canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları reddetti. Mehmet Bey ile bir ticari ilişkilerinin olduğunu kabul eden Tarhan araba verdiğini ancak Mehmet Bey'in kendisine arabayı geri getirip 3.000 TL masrafı var arabanın dediğini aktardı.Pehlivan'a bir kez daha araba verdiğini, o arabayı 3 ay kullandığını iddia eden Ahmet Bey, Pehlivan'ı suçladı. Tarhan, elinde mesajların kanıtları olduğunu belirttikten sonra Mehmet Bey'in kendisinden parasının ödenmesini istediği için Müge Anlı'ya çıkacağım ben dediğini söyledi. O paranın 76 bin TL civarı olduğunu belirten Ahmet Bey, oturduğu binanın da icradan satıldığını, tek icralık olduğu kişinin Mehmet Bey olduğunu sözlerine ekledi. Tarhan, Mehmet Bey'i tehdit etmediğini, 3 aydır da görüşmediğini sadece son 1 ayda mesajlar attığını dile getirdi. Yayına telefonla bağlanan kişiler Ahmet Tarhan'ın kendilerini de dolandırdığını söyledi. Fadime Pehlivan, Ahmet Tarhan'a sert sözlerle yüklendi.

Gelin işkencesine maruz kalan Fadime Arslan'ın ölümü sır perdesini koruyor!

Manisa Rahmanlar Köyü'nde 88 yaşındaki Fadime Arslan'a uygulanan şiddetin görüntülerini ekrana taşındı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler hakkında gelin Fidan Arslan, Fadime Arslan'ın aynı adı taşıdığı kayınvalidesinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü. Recep Bey, annesinin evinden ses geldiğini, fakat kırgın olduğundan eşini gönderdiğini ama eşini kapıdan kovduklarını, kavga ettiklerini söyledi. Kardeşi İdris Arslan'a aynı evin içerisindeki annesine bakmadığı için veryansın etti.

7. sınıf öğrencisi Ebru Erdal nerede?

Ankara Çankaya'da 10 Nisan günü kaybolan 13 yaşındaki Abide Ebru Erdal, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te arandı. Küçük kızın Mertcan Derler isimli kişinin yanına kaçtığı öne sürüldü.Dört gün önce Ankara Çankaya'daki evinden kaçan Ebru Erdal'ın annesi Serap Erdal kızının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kızının 100 TL parayla kayıplara karıştığını anlatan acılı anne endişelerini aktardı. Erdal, son 2 senedir Ankara'da yaşadıklarını ve küçük kızın son zamanlarda psikolojisinin iyi olmadığını aktardı. Ankara Çinçin'de yaşayan Mertcan Derler isimli kişi ile de mesajlaşmaları olduğunu söyledi. Serap Hanım,kadın sığınma evinde kalırken çocuklarını yanına alamadığını, Ebru'nun deli dolu bir kız olduğunu, okula bile güvenlikten alıp bıraktığını belirtti.

Müge Anlı, Mertcan Derler'e seslendi!

Endişeli Anne eşinin Ebru sosyal medyada bir şey paylaşmasın dediğini, bunun üzerine kızlarının siz kimsiniz ki beni kısıtlıyorsunuz diye tepki verdiğini dile getirdi. Serap Hanım, Ebru'nun Mertcan isimli kişi ile mesajlaştığını, hatta onun yanında olduğundan emin olduğunu çünkü birlikte canlı yayın açtıklarını, arkadaşlarının bunu gördüğünü aktardı.Erdal, televizyonların patlaması sonucu evlerinin yandığını o sebeple şehir değiştirdiklerini, maddi durumlarının da çok iyi olmadığını belirtti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mertcan'ın 18 yaşında olduğunu ama yine de küçük olduğunu belirterek Ebru'yu teslim etmeleri için çağrıda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!