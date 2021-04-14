Osman Bey, Malhun Hatun'u gazaya davet etti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 54’üncü bölümünde, Kayı Obası’nı hainlerden temizleyen Osman Bey, Nikola’nın Söğüt’e yapacağı saldırıyı engellemek için strateji kurarken Malhun Hatun’u da plana dahil etti.

Umur Bey tarafından Kayı Obası'na gönderilen Malhun Hatun'u otağında karşılayan Osman Bey, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını şu sözlerle açıkladı: "Nikola ile at ticaretinde hatalıydınız; hatadan dönüldü. Zihgiri saklamınız da yanlıştı o yanlıştan da dönüldü. Şimdi hataları telafi etmek için bir fırsat doğdu."

Osman Bey, Malhun Hatun'dan İnegöl Kalesi'ne gidecek kervanın başında bulunmasını istedi. Osman Bey'in kendisini planına dahil etmesine şaşıran Malhun Hatun "Gayrı bana güvenmeye mi başladın Osman Bey?" diye sordu.

Osman Bey'in "Güven iki defa kırılmaz diyen sen değil miydin? Gayrı güvenimi kırmayasın!" sözleri hoşuna giden Malhun Hatun; "Sözümüzü unutmadıysan ne mutlu bize" diyerek sevincini ifade etti.

Osman Bey, "İnegöl'den getirmeni istediğim çok kıymetli bir şey var" diyerek Malhun Hatun'a Nikola'ya karşı kurduğu planı anlattı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 54'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.