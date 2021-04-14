Osman Bey, Nikola ile karşı karşıya...

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 54’üncü bölümünde, Söğüt’ü ele geçirmek için harekete geçen Nikola, karşısında Osman Bey ve alplerini buldu.

Söğüt'ü ele geçirmek için Papa'nın ajanlarının kazdığı tünelleri kullanarak baskın yapmak isteyen Nikola, planının tıkır tıkır işlediğini düşünerek birlikleriyle birlikte yola çıktı. Nikola'nın harekatının istihbaratını alan ve kendi stratejisini kuran Osman Bey ise önlemini çoktan almıştı.

Söğüt'ün altına kazılan tünelleri yok ederek Nikola'yı kendi oyunuyla yenmeyi hedefleyen Osman Bey, planı uyarınca alpleri ile birlikte Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilmeye hazırlanırken, Malhun Hatun da alpleri ile birlikte yardıma geldi.

Nikola, saldırı haberini aldığında obadan çıkacağını ve Kalanoz'un tuzağına düşeceğini hesapladığı Osman Bey'i karşısında görünce şoke oldu. Nikola, "Tünelleri bilseydi çoktan imha ederdi. Osman, burada bizimle uğraşırken, askerlerimiz tünellerden Söğüt'e çıkacaklar" diyerek birliklerini savaş pozisyonuna soktu.

Osman Bey ise alplerine şu sözlerle seslendi: "Alplar gün bugündür! Hazır olasınız, emrimle saldıracaksınız! Pusatımızın şavkıyla yanacaksınız."

Osman Bey'in bu sözleri ile coşan Kayı alpleri, saldırı emri ile birlikte Bizans kuvvetlerine hücum etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 54'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.