Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın sözleriyle ferahlık buldu...

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 54’üncü bölümünde, amcası Dündar Bey’in ihaneti ile sarsılan ve infazın ardından dergaha giden Osman Bey, derdini Şeyh Edebalı’ya açtı.

Şeyh Edebalı'nın huzuruna çıkan Osman Bey, yaşadığı hayal kırıklığını "Emmim! Babamın gardaşı! Emmim! Bunu nasıl yapar şeyhim?" sözleriyle ifade etti.

Şeyh Edebalı, Osman Bey'e "Dündar Bey ticaret ehliydi değil mi Osman Bey? Emmisi ticaretle uğraşan başka kimi bilirsin? Emmisi tarafından yalanlanan, hakarete uğrayan birini hatırlar mısın? Emmisi onun kapısının önüne işkembe koyardı. Evini taşlardı, onu açlığa mahkum ederdi. Böyle bir emmiye katlanmak zorunda kalan kimdir Osman Bey?" diye sordu.

Osman Bey, şeyhinin bu sorularına "Efendimiz sallallahu aleyhi vessellemdir" yanıtını verdi. Şeyh Edebalı "Ya! Efendimizdir! Peki ne yapmıştır efendimiz?" diye sorunca Osman Bey "Sabretmiş ve yoluna devam etmiştir" dedi.

Şeyh Edebalı "Sabretmiş ve yoluna devam etmiştir. Hiçbirimiz kendisini onun yerine koymayacak. Ve hiçbirimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun değerine sahip olabileceğini düşünmeyecek! Lakin yine de ona özenecek onun gibi davranmaya gayret edecek. Yani sabredecek ve yoluna devam edecek Osman Bey" sözleriyle Osman Bey'e aradığı ferahlığı verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 54'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.