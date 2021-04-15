Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova'dan nefes kesen ön izleme!

Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen 92. Bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Fekeli ve Demir bir kez daha karşı karşıya gelir. Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır. Elinde silahla Fekeli'nin karşısına çıkan Demir onun lafını geri alıp özür dilemesini ister. Geri adım atmayan Fekeli: "Ne olur sonra vurur musun beni? Var mı sen de o yürek? Kalp herkeste var yürek başka bir şey sözleriyle Demir'e karşılık verir. "Hadi vur vurmazsan adam değilsin, insan değilsin! Vur vur hadi!" diyen Fekeli'ye Demir silahını birden çok kez ateşler. Kanlar içinde kalan Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova merak uyandıran yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 91. Bölümünde neler olmuştu?

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Sevda, Ümit'ten Demir Yaman ile yasak aşkını sonlandırmasını ister. Züleyha ile barışan Demir ise hatasından dönerek yuvasına sahip çıkmaya kararlıdır. Geçmişinden intikam almak isteyen Ümit ise Sevda'ya yıllar önce terk edip gittiği kızı olduğunu söyler. Sevda hayatının şokunu yaşarken, Ümit 'in içindeki kin duracak gibi değildir. Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret ise, Ümit'in evinde saklanır.