Nihat Hatipoğlu Rusya'dan gelen soruyu yanıtladı

Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyici sorularıyla dolup taştı.

Bu sene Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan yeni ve görkemli stüdyodan izleyicilerin soruları yanıt buluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak sorularını sordular.

Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmanın günahı var mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Rusya'dan bağlanan izleyicisi Akrabalarım bana zara veriyor onlardan uzak durmaya çalışıyorum bir günahı var mıdır? Sorusuna karşılık size zarar veren, sıkıntı oluşturan bir akrabayla bağınızı devam ettirmek zorunda değilsiniz. Bayramdan, bayrama görüşebilirsiniz fakat bütünüyle küsmek doğru değildir. Zarar veriyorsa evine gitmek, evinize çağırmak zorunda değilsiniz." Diyerek yanıtladı