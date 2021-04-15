Onur Seyit Yaran röportajına rekor izlenme

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı 2 günde 750 bin izlenmeyi geçti!

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan röportajı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Yayına alındıktan kısa bir süre sonra yüzlerce yorum alan video, 48 saat içinde 750 bin izlenmeyi geçti.

Dizide Doruk Atakul karakterini canlandıran Yaran, dizideki karakterini şöyle tanımlıyor: "Bence Doruk özünde çok iyi birisi. Ama içinde bulunduğu durum başlarda onu biraz bir çıkmaza sürüklediği için ister istemez karşısındaki insanlara biraz sert ve kaba olabiliyor. Yani gücünü göstermek için her yolu denemekten çekinmiyor diyebilirim. Ama aslında özünde çok iyi birisi zaten şu anki bölümlerde de gördüğümüz gibi. Hayatındaki bir kaç değişiklikten sonra içindeki insan da çıkmaya başlıyor."

Doruk Atakul olmasaydın hangi karakter olmak isterdin sorusuna, Celil Nalçakan'ın canlandırdığı, dizide babası rolündeki Akif Atakul olmak istediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Beni çok eğlendiren bir karakter. Aslında kötü gibi gözükse de çok eğlenceli bence oynaması aşırı keyiflidir ki Celil abi de zaten fazlasıyla hakkını verip eğleniyor ve en güzelini yansıtıyor diye düşünüyorum." diye söylerini sürdürüyor.

Dizideki karakteri, hiç bilinmeyen yönleri ve hakkında birçok konunun konuşulduğu bu çok özel röportaj atv Youtube kanalında!