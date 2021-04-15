Türkiye ''Kuruluş Osman'' izledi

Osman Bey Amcası Dündar Bey'in cezasını kesti!

Kuruluş Osman, #ZaferHakkındır etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 54'üncü bölümüne, Osman Bey'in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar'ı infaz etmesi ve Söğüt'e saldıran Nikola'nın planını bozması damga vurdu.

Osman Bey tarafından ele geçirilip Kayı Obası'na getirilen Dündar Bey, ahalinin büyük tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, ihanetini itiraf eden Dündar Bey'in infazına karar verdi. Dündar Bey'le birlikte ihanet içinde olduğu ortaya çıkan Hazal Hatun da obadan sürüldü ve ağabeyi Yavlak Arslan'ın yanına gönderildi.

Dündar Bey, infaz edilmeden evvel Nikola'nın Söğüt'e saldırı planladığı anlattı. Son isteği olarak ölümünün Osman Bey'in elinden olmasını dileyen Dündar Bey, Bayhoca'yı öldüren okla vuruldu ve günahlarının bedelini ödedi.

Obadaki hainlerden kurtulan Osman Bey, Nikola'nın Söğüt'ü işgal etmesine engel olmak için Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'ten faydalandı. Melik'i Söğüt'e gönderen ve dükkanı ziyaret eden Helen sayesinde saldırının vaktini öğrenen Osman Bey, gaza için Umur Bey'e de çağrıda bulundu. Osman Bey, çağrısına karşılık veren Malhun Hatun'a kritik bir görev verdi ve ticaret kafilesi ile İnegöl Kalesi'ne gittiğinde Nikola'nın elindeki 'uçan ateş'i ele geçirmesini istedi.

Osman Bey'in tedbirlerinden habersiz olarak harekatına başlayan Nikola, tünelleri kullanarak askerlerini Söğüt'e sokmayı planladı. Osman Bey ise tünelleri Bizans askerlerine mezar etmek üzere Malhun Hatun'un ele geçirdiği 'uçan ateş'i kullanacağı bir strateji planladı. Söğüt'e saldırdığı haberini aldığında Osman Bey'in obadan süratle çıkacağını planlayan Nikola, onu tuzağa düşürmek için Kalonoz'u görevlendirdi.

Osman Bey, Alpleri ile karşısına dikildiğinde Nikola büyük şaşkınlık yaşadı. Malhun Hatun da Osman Bey'e destek olmak için gazaya katıldı. Nikola, tünellerden haberi olmadığını düşündüğü Osman Bey'i avlamayı düşünerek birliklerini savaş düzenine soktu. Osman Bey ise Alplerine saldırı emrini verdi!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 54'üncü bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 54.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %13,41 izlenme oranı ve %28,13 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,77 izlenme oranı ve %26,98 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

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