Haberler Fatih, Beyza'nın katillerinin kim olduğunu anlar! Akıncı 16. Bölüm

Fatih, Beyza'nın katillerinin kim olduğunu anlar! 16. Bölüm

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 15:22
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 15:24
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Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı bu akşam 20.10'da atv'de yayınlanacak. Fatih, kardeşi Beyza'nın katillerinin kim olduğunu bulur.

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, geri dönmüştür!

Akıncı'nın 15. Bölümünde neler oldu?

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

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Etiketler: akıncı

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Fatih, Beyza'nın katillerinin kim olduğunu anlar! Akıncı 16. Bölüm
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