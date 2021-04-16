Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Hiç bu kadar arsızını görmemiştim..."

Müge Anlı'da akıl almaz bir olay ekrana taşındı. Arzu Salma (41) 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişi tarafından 623 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.

Arzu Salman sosyal medya üzerinden hayatına giren İsa isimli kişi tarafından mağdur edildiğini belirterek araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekbinden yardım istedi. 9 ayda 623 bin lirasını kaptırdığını anlatan kadın, evleneceklerini düşündüğü İsa isimli şahsın, aslında zaten evli olduğunu ve yüklü miktarda para alarak kendisini dolandırdığını sonra da kayıplara karıştığını aktardı. Salman'ın "Görüntülü konuşurken karısının yanındaymış." sözleri şoke etkisi yarattı.

Büyük vurgun...

16 Nisan 2021 Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında Arzu Salman'ın anlattıklar pes artık dedirtti. Müge Anlı, Arzu Hanım ile İsa Bey'in mesajlarına baktığını, o mesajlarda İsa Bey'in sabah ekmek almak için bile para istediğini dile getirdi. Şevki Sözen hiç bu kadar arsızını görmemiştim diyerek yaşanalara tepki gösterdi. Mesajlarda İsa Bey'in Arzu Hanım'a "Kezban" diye lakap taktığı, dalga geçtiği görülürken İsa Bey'in karpuz almak için bile para istediği belirtildi. Arzu Hanım insanlığı var diye bu raddeye geleceğini düşünmediğini aktardı. İsa Bey'in eşinin de bu dolandırma hikayesinden haberdar olduğu iddiası canlı yayına taşındı.İsa Bey'in eski iş arkadaşı canlı yayına bağlandı.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!