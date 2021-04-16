Müge Anlı'da aranan İstanbul Şişli'de 14 Nisan'da kaybolan biri 13 diğeri 15 yaşında olan Yaren ve Yusuf bulundu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, müjdeli haberi canlı yayında verdi.

Yaren ve Yusuf'un arkadaşlarının aradığını, ardından da Yusuf'un annesini arayıp "Anne bizi gelip alır mısın?" dediğini aktardı. Fatma İlhanlı çocukları Beyoğlu'ndan aldı.

İki çocuk annelerine kavuşturuldu!

Fatma Hanım, oğlunun kendisini arayıp İstiklal Caddesi'nden gelip bizi al dediğini anlatarak Müge Anlı'ya teşekkür etti. Mine Akın ise sağlık sorunları nedeniyle kızını evde beklerken Yaren annesinin yanına gitti. Yaren annesine sarılırken, Mine Hanım gözyaşlarına boğuldu ve baygınlık geçirdi. Anlı'ya teşekkürlerini sunan annenin gözyaşları mutluluk gözyaşına dönüştü.,

Müge Anlı'dan küçük çocuklara uyarı!

Mine Hanım ve Fatma Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Fatma İlhanlı, Müge Anlı'nın kendi seslerini duyurduğu için teşekkür etti. İlhanlı, Anlı ve ekibine bul teşekkür ederek ekibin etti. Yaren gezdiklerini, Taksim'e daha sonra da Karaköy'e gittiklerini anlattı. Müge Anlı küçük çocuklara uyarıda bulunurken daha çok küçüksünüz, daha çok gezersiniz zaten dedi. 200 TL'miz vardı bitti diyen Yaren, korktuklarını, Yusuf'un telefonunu açınca Faruk diye bir arkadaşlarının aradığını o şekilde ulaştıklarını söyledi. Küçük kız bir daha kaçmayacaklarına dair söz verdi.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.