Su Burcu Yazgı Coşkun Youtube özel röportajına büyük ilgi!

atv ekranlarının Cumartesi akşamları büyük ilgi gören dizisi Kardeşlerim'in genç ve başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı büyük ilgi gördü. Röportaj yayınlananı bir gün bile olmadan 460 binden fazla izlenmeye ulaştı. Videoya yorum ve beğeni yağdı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim dizisinin güzel oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un YouTube'da yayınlanan röportajı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Yayına alınalı bir gün bile olmayan ve binlerce yorum alan video saatler sonra 500 bine yakın izlendi. Dizide dört kardeşten biri olan Asiye karakterine hayat veren genç oyuncu sempatik tavırları ve içten sohbetiyle dikkat çekti. İşte güzel oyuncunun cevap verdiği bazı sorular...

Sette ilk günün nasıldı?

Daha öncesinde oyuncu arkadaşlarıma tanışmıştım, çalışmıştık. Bu yüzden aşırı rahattım, kümesteydik. Çok güzel geçmişti.

"Asiye'yi çok seviyorum"

Coşkun, Asiye nasıl biri sorusuna : "Asiye çok saf ve anaç bir karekter.Asiye'yi çok seviyorum çünkü küçük yaşında başına büyük şeyler geliyor. Büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor. Buna rağmen asla kalp kırmıyor elinden geleni yapıyor, güçlü durmaya çalıyor. Küçük kardeşini bırakın abisine bile annelik yapmak zorunda kalıyor.onu çok seviyorum çok güçlü"

Kardeşlerim dizisinin Asiye'si olmasa hangi karakter olurdu?

Asiye olurdum. Asiye'yi seviyorum ama Asiye olmasaydım da Kadir ya da Ömer olurdum.

Çekerken aşırı duygulandığınız sahne oldu mu?

Tabii ki oldu çoğu zaman kendimiz ağlıyoruz.Çünkü ağır şeyler çekiyoruz ve duygulanmamak elde değil.

Sette en çok sizi kim güldürüyor?

Herkes çok komik aslında bizim sette. ama galiba Halit abi... (Kadir karakteri)

Asiye'ye bir tavsiyeye bulunsan ne dersin?

Biliyorum çok zor şeyler yaşıyorsun ama seni mutlu edecek şeyler olduğuna eminim. Doruk gibi mesela... Bu yüzden lütfen etrafına bak. Şu gururunu bir kenara at ve mutlu olmaya çalış.

Setin en düzenlisi kim?

Fadik Sevin Atasoy...

Setin en gecikeni kim?

Ben kimsenin geciktiğine tanık olmadım.

Setin en tez canlısı kim?

Cihan Şimşek...

Asiye ile benzer yanlarınız var mı?

Aslında pek yok. Galiba dik başlı olmamız diyebilirim tek benzer özelliğimiz bu...

Asiye'nin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz?

Güçlü duruşunu...

Asiye'nin en çok sevdiğin repliği ne?

Sizin üç kuruşluk egonuzla çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam.

Dizideki karakteri, hiç bilinmeyen yönleri ve hakkında birçok konunun konuşulduğu bu çok özel röportaj atv Youtube kanalında!

Röportajın tamamını izlemek için tıklayın!