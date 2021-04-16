Türkiye Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 92. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler'de %10,77 izlenme oranı ve %22,49 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 92.bölümünde #40YıllıkSır etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Barış sona erdi: Demir, Fekeli'yi vurdu!

Sevilen dizinin 92.bölümüne barışın sona erip, Demir'in Fekeli'yi vurduğu anlar damgasını vurdu.

92. bölümde neler yaşandı?

Fekeli öldü mü?

Ahırlardaki yangından Fikret'i sorumlu tutan Demir, Fekeli de onu ölmüş bir kadının namusuna leke sürmekle suçlayınca yine öfkesine yenik düştü! Fekeli'nin özür dilemesi için kavga ettiler ama Fekeli geri adım atmadı! Bunun üzerine Fekeli'nin peşine düşen Demir, çırçırda onun karşısına çıkıp yine tartıştı. Ve silahını çekti! Dizinin heyecan dolu 92. bölümü, Fekeli'nin vurulması ile sona erdi.

Sevda'nın 40 yıllık sırrı orata çıktı: Ümit

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, Ümit daha fazla dayanamadı ve 'ben senin kızınım' dedi! Duydukları ve gördüğü fotoğraflara kalbi dayanamayan Sevda fenalaştı ve hastaneye yatırıldı. Ancak bulduğu ilk fırsatta yine Ümit'e yalvarmaya koştu. Hasta yatağından çıkıp arabasının peşinden ağladı ama nafile! Onun bu durumunu bir tek Şermin gördü ama o da kimseyi şüpheli ve tuhaf bir durum olduğuna ikna edemedi. Sevda ve Ümit'in sırrı şimdilik ikisinin arasında kaldı!

Demir ve Züleyha mutluluk tablosu sergiledi!

Fikret'in Adana'dan ayrılmasından sonra, mektuplarla ilgili skandalları arkalarında bırakan Demir ve Züleyha, Adnan'a büyük bir doğum günü daveti verdiler. Şehir kulübündeki davete hem tüm konak çalışanları hem Çukurova cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Şermin'in canı gönülden koşturduğu, hatta sunuculuk görevini de üstlendiği davete, Ümit de Müjgan'ın ısrarı ile katıldı. Onun gelmesi canını sıksa da, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye büyük bir jest yaptı. Adnan'ın nüfus kâğıdına Yılmaz adını da yazdırdığını duyurdu ve nüfus kâğıdını gösterdi. Bu jest Züleyha ve Fekeli'nin gözlerini doldurdu. Ancak, Fekeli ve Demir arasındaki, barış maalesef çok da uzun süremedi!

Gaffur'un yanlışı ilk kez doğruya döndü!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur, kelimenin tam manasıyla yatacak yer bulamadı! Parasızlıktan otelden de atılınca, çareyi gizlice ahırlara girip, orada uyumakta buldu!

Gaffur'un içeride olduğunu bilmeyen Fikret de, atları dışarı çıkartıp, ahırları ateşe verdi!

Uykusundan duman kokusuna uyanan Gaffur, ortalığı ayağa kaldırdı ama bu sayede de yangın her yeri sarmadan söndürüldü.

Ve barış sona erdi!

Almanya'ya kadar giderek, Fikret'ın sırlarının peşine düşen Fekeli, oradan Ümit ile ilişkilerini öğrenerek döndü. Fikret'in yaptıklarını tasvip etmediğini her fırsatta dile getirdi ama yangından Fikret'i sorumlu tutan Demir ile karşı karşıya kalmalarına engel olamadı. Demir'in de mektupları afişe ederek, ölmüş bir kadının namusuna dil uzattığını söylemesi ipleri kopardı. Demir, bunu affetmedi ve yaşanan tartışmanın sonunda, Fekeli'yi vurdu!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe atv'de!