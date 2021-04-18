Emel paraları yaktı

Kardeşlerim, 9. bölümü ile cumartesi akşamı atv ekranlarına geldi. Emel'in abileri kavga etmesin diye, dolarları yakması, bölümün en ilgi çekici anlarından biriydi.

Akif'in teklifini kabul eden Ömer, gözaltına alınan Berk'i, ifadesini değiştirerek kurtardı. Berk'in o gece orada olmadığını ve kendisinden de şikâyetçi olmadığını söyledi. Akif'ten aldığı paralarla kardeşlerinin yanına dönen Ömer'de bir değişiklik olduğunu fark eden Kadir, tam kardeşinden hesap soracakken, Berk çıkageldi. Alaycı tavırlarını sürdüren Berk'e önce, babasının bu durumda olmasından sorumlu tuttuğu Oğulcan tepki gösterdi. Ardından Kadir ona gitmesini söylese de, Berk'in Ömer ile ilgili yaptığı imalar ve kümes ifadesi Kadir'in de öfkelenmesine neden oldu. Berk'in gitmesinden sonra kardeşinden hesap soran Kadir, Ömer'in para karşılığında ifadesini değiştirdiğini öğrendi. Buna çok öfkelenen Kadir, parayı kimden aldıysa hemen götürüp geri vermesini istedi.



İnsan gibi yaşamak için o parayı kabul ettiğini söyleyen Ömer'e Kadir; "Babam seni böyle görseydi, senden utanırdı." dedi. Çöplükte hayvan gibi yaşamanın, onurlu yaşamak olmadığını söyleyen Ömer ile Kadir kavga ederken, Asiye de olaya müdahale etti ve abilerinden kendilerine gelmelerini istedi. Bütün bu olup biteni izleyen Emel de, sorunu ortadan kaldırmak için, paraları, ısınmak için yaktıkları ateşe attı. Bu sefilliğe artık dayanamayacağını söyleyen Ömer, Kadir'in engellemelerine rağmen gitti.