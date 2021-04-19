Estetik oldu eşini terk etti! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay...

Yalçın Okur: "Eşim Meral baştan aşağı estetik yaptırıp değişti, sonra da bizi terk etti!" iddiasıyla Esra Erol'daya başvurdu. Milyonların ekrana kilitlendiği programın 19 Nisan 2021 Cuma günkü yayınında yine herkesi şaşırtan bir konu yayınlandı.

Meral Okur evi neden terk etti?

atv ekranların hafta içi her gün 16.20'de izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. 39 yaşındaki Yalçın Okur, eşi Meral Okur'un estetik yaptırıp değiştikten sonra 3 çocuğunu ve kendisini terk edip kayıplara karıştığını söyledi. Samsun'da yaşayan ve 13 yıldır evli olduklarını belirten Yalçın Bey, eşinin estetikle daha güzel olduğunu, sürekli fotoğraf çekmeye başladığını, çocuklarıyla ilgilenmediğini anlattı. Okur, son bir yıldır evliliklerinde sorun olduğunu sözlerine ekledi. Eşinin evden ayrılmadan bir gün önce çocuklarına, ben İstanbul'a gideceğim, ayaklarımın üzerinde durduktan sonra sizi alacağım dediğini aktardı.

Yalçın Okur kimdir?

Yaşananlardan Meral Hanım'ın annesini sorumlu tutan Yalçın Bey, burun estetiği olan kuzeninin yanına gittikten sonra eşinin değişmeye başladığını öne sürdü. Meral Hanım'ın annesi Sevim Hanım kızının, anne ben Yalçın ne istese yaptım o estetik bile yapmıyor, dediğini dile getirdi.

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 19 Nisan Pazartesi 2021