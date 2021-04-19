İki ayrı sahte geline 100 bin lira kaptırdı! Halil Kurt üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı?

Afyonkarahisar'da yaşayan 25 yaşındaki Halil Kurt iki kez sahte gelin tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Halil Kurt, bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirdi. Sevdiği bir kız olduğunu ama o kızı ailesinin istemediğini bu sebeple konuşmayı bıraktığını söyleyen Kurt, Afyon'dan Gaziantep'e kız bakmaya gittiklerini ancak başına gelmeyen kalmadığını öne sürdü.

Halil Kurt üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı?

Halil Bey'in annesi Emine Kurt, üvey anneannenin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi. Yayına telefonla bağlanan üvey anneanne Özlem Kum iyi niyetle bu davranışları yaptığını söyledi ve iddiaları kabul etmedi. Kurt, evlendirilmek istendiği kişiye içinin ısınmadığını ama babasının artık buraya kadar geldik kızı götürelim dediğini iddia etti.

"25 dediler 39 yaşında çıktı!"

Sahte gelinin kimliğine baktığında 39 yaşında olduğunu gören Halil Bey, fotoğraf karelerinde genç göründüğünü ama yüz yüze geldiklerinde durumun farklı olduğunu dile getirdi. Kızın benim annem yok dediğini, kendisinin de bu duruma üzüldüğünü vurgulayan Kurt, yaş farkından dolayı evlenmeyi istemediğini ama babasına bir şey söylemediğini vurgulad��. Sahte geline 16.000 TL verdiklerini, ama o parayı da üvey anneannesine verdiğini söyledi. Sahte gelini alıp Afyon'a geri geldiklerini söyleyen Kurt, kıyafet yüzük küpe aldıklarını belirtt. Emine Hanım, Çarşamba günü kına gecesi yaptıklarını, Perşembe günü ise düğün yaptıklarını ama kızın resmi nikah yaptırmayacağım, akrabalarım geldikten sonra yapacağım dediğini aktardı. Bir hafta Ayfon'da kalan sahte gelin bir AVM'de dolaştıktan sonra kayıplara karıştı.

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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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