Kadir, Melisa ile vedalaştı
İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalan dört kardeşin sevdiklerini arkada bırakıp; şehirden ayrılması zor olur. Hayat mücadelesinde İstanbul'da tutunmaya çalışan ve gelişen olaylar sonucu bunu başaramayan kardeşler, şanslarını bir de dayılarının yanında Adıyaman'da denemeye karar verirler. İzleyicileri ekrana kilitleyen dizinin duygu dolu sahnelerinden biri de, Melisa'nın Kadir'le vedalaşması oldu. Bu veda, büyük bir aşk yaşayacakları beklentisi olan ve ikiliyi birlikte görmek isteyenleri üzdü.
Veda sahnesinde çalan şarkı
Kadir kafeteryadaki görevinden istifa etmek için okula gider. Süsen ile karşılaşan Kadir, çok iyi bir kız olduğunu ama çok farklı olduklarını, ayrı dertlerin olduğunu ve bu işin olmayacağını söyler. Kadir onu bıraksa da, Süsen arkadaş olarak kalmak ister. Kadir ardından okul yönetimine giderek istifasını verir. Çıkışta Kadir'i Melisa görür. Ardından koşarak onu durdurur. Burada istedikleri hiçbir şey olmadığını ve İstanbul'dan gideceklerini söyler. Kadir'in boynuna sarılan Melisa, o ana kadar yaşadıklarını düşünür. Kadir de Melisa'ya sarılarak ona karşılık verir. Süsen'den ayrılmışken, kavuşma şansları varken, bu defa da aralarına kilometreler girecektir. Kadere karşı ikisinin de gözlerinden yaşlar süzülür. Veda sahnesinde çalan o şarkı Emre Aydın'ın 'Hoşça kal' adlı şarkısıdır. İşte o şarkının sözleri;
Sen hiç görmedin
Su vermeye benzedik
Plastik çiçeklere
Hiç görmedin
Sen hiç görmedin
Dans ettik durmadan
Kırık camlar üstünde
Sen öyle
Sana benzeyen her şey gibi
Erirken avuçlarında ben
Unutuyorum
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Sen hiç görmedin
Baştan böyle yazılmış
Yok kimsesi kimsenin
Hiç kimsenin
Sen hiç görmedin
Sonu baştan yazılmış
Bitti, bitti, bitti kelimelerim
Sen öyle
Sana benzeyen her şey gibi
Erirken avuçlarında
Ben unutuyorum
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Unutuyorum