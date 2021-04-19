Kadir, Melisa ile vedalaştı

İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalan dört kardeşin sevdiklerini arkada bırakıp; şehirden ayrılması zor olur. Hayat mücadelesinde İstanbul'da tutunmaya çalışan ve gelişen olaylar sonucu bunu başaramayan kardeşler, şanslarını bir de dayılarının yanında Adıyaman'da denemeye karar verirler. İzleyicileri ekrana kilitleyen dizinin duygu dolu sahnelerinden biri de, Melisa'nın Kadir'le vedalaşması oldu. Bu veda, büyük bir aşk yaşayacakları beklentisi olan ve ikiliyi birlikte görmek isteyenleri üzdü.

Veda sahnesinde çalan şarkı

Kadir kafeteryadaki görevinden istifa etmek için okula gider. Süsen ile karşılaşan Kadir, çok iyi bir kız olduğunu ama çok farklı olduklarını, ayrı dertlerin olduğunu ve bu işin olmayacağını söyler. Kadir onu bıraksa da, Süsen arkadaş olarak kalmak ister. Kadir ardından okul yönetimine giderek istifasını verir. Çıkışta Kadir'i Melisa görür. Ardından koşarak onu durdurur. Burada istedikleri hiçbir şey olmadığını ve İstanbul'dan gideceklerini söyler. Kadir'in boynuna sarılan Melisa, o ana kadar yaşadıklarını düşünür. Kadir de Melisa'ya sarılarak ona karşılık verir. Süsen'den ayrılmışken, kavuşma şansları varken, bu defa da aralarına kilometreler girecektir. Kadere karşı ikisinin de gözlerinden yaşlar süzülür. Veda sahnesinde çalan o şarkı Emre Aydın'ın 'Hoşça kal' adlı şarkısıdır. İşte o şarkının sözleri;

Sen hiç görmedin

Su vermeye benzedik

Plastik çiçeklere

Hiç görmedin

Sen hiç görmedin

Dans ettik durmadan

Kırık camlar üstünde

Sen öyle

Sana benzeyen her şey gibi

Erirken avuçlarında ben

Unutuyorum

Hoşça kal

Olacaklar sensiz olsun

Daha durmam boşluklarında ben

Unutuyorum

Hoşça kal

Olacaklar sensiz olsun

Daha durmam boşluklarında ben

Unutuyorum

Sen hiç görmedin

Baştan böyle yazılmış

Yok kimsesi kimsenin

Hiç kimsenin

Sen hiç görmedin

Sonu baştan yazılmış

Bitti, bitti, bitti kelimelerim

Sen öyle

Sana benzeyen her şey gibi

Erirken avuçlarında

Ben unutuyorum

Hoşça kal

Olacaklar sensiz olsun

Daha durmam boşluklarında ben

Unutuyorum

Hoşça kal

Olacaklar sensiz olsun

Daha durmam boşluklarında ben

Unutuyorum

Hoşça kal

Olacaklar sensiz olsun

Daha durmam boşluklarında ben

Hoşça kal

Olacaklar sensiz olsun

Daha durmam boşluklarında ben

Unutuyorum

Unutuyorum