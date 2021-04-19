Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam 20.15'te atv ekranlarında olacak. Temponun bir an olsun düşmediği dizinin 14. Bölümünde neler olacağı merak konusuydu. Maralı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Maraşlı ile Necati'nin yüzleşmesiyle kanlı bitecektir.

Mahur bir gerçekle daha yüzleşir!

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir? İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Maraşlı ve Mahur'un romantik akşam yemeği!

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşı ve Necati yüzleşiyor!

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

Mahur yurt dışına gidecek mi? Mahur'un öğrendiği acı gerçek ne? Maraşlı ve Mahur'un romantik akşam yemeğinde neler olacak? Necati ve Maraşlı yüzleşmesinde kozlar nasıl paylaşılacak? Bütün soruların cevabı bu akşam yanıt bulacak.

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