Müge Anlı'da 19 Nisan 2021 Pazartesi neler oldu?

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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15 yaşındaki Duygu'yu Müge Anlı buldu!

14 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kaybolan Duygu bulundu. Önce yurda giden Duygu daha sonra anne ve babasının yanına döndü.Müge Anlı'nın ekibi Cuma günkü yayının ardından Duygu'nun bulunduğu haberini alınca Başakşehir'e yola çıktı. Kızını Müge Anlı'da arayan anne Tülay Taşan da kızının yanına gitti. Tülay Hanım kızının gelmek istemediğini aktardı.Duygu'nun anlattığına göre bir aile evinde kaldığını, kızını yanında tutan kişilerin Cuma günkü Müge Anlı yayınında Duygu'yu gördüklerini korkarak kızını geri bıraktıklarını söyledi.

"Benden değil kanunlardan korksunlar!"

Tülay Hanım, Müge Anlı'ya çok teşekkür ederek kızının arkadaş kurbanı olduğunu dile getirdi. Anlı ise insanların kendisinden değil kanunlardan korkması gerektiğini söyleyip 18 yaşındaki çocukları evde tutmanın suç olduğunun altını çizdi. Şevki Sözen ise insanların yasayı bildiğini ama kimsenin kendilerini yakalayamayacağını düşündüğünü belirtti.

30 yaşındaki İrfan Aybirdi annesini arıyor...

1991 Adana'da doğumlu İrfan Aybirdi biyolojik annesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.Ailesinin para karşılığı bir aileye bakması için verdiklerini, kendisine bakıcı olan ailenin kendisine çok iyi baktıklarını dile getirdi. 14 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrenen Aybirdi annesinin de kendisini aradığını bildiğini vurguladı.

Halil Kurt üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı?

Afyonkarahisar'da yaşayan 25 yaşındaki Halil Kurt iki kez sahte gelin tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.Halil Kurt, bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirdi. Sevdiği bir kız olduğunu ama o kızı ailesinin istemediğini bu sebeple konuşmayı bıraktığını söyleyen Kurt, Afyon'dan Gaziantep'e kız bakmaya gittiklerini ancak başına gelmeyen kalmadığını öne sürdü.Halil Bey'in annesi Emine Kurt, üvey anneannenin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi. Yayına telefonla bağlanan üvey anneanne Özlem Kum iyi niyetle bu davranışları yaptığını söyledi ve iddiaları kabul etmedi. Kurt, evlendirilmek istendiği kişiye içinin ısınmadığını ama babasının artık buraya kadar geldik kızı götürelim dediğini iddia etti.

"25 dediler 39 yaşında çıktı!"

Sahte gelinin kimliğine baktığında 39 yaşında olduğunu gören Halil Bey, fotoğraf karelerinde genç göründüğünü ama yüz yüze geldiklerinde durumun farklı olduğunu dile getirdi. Kızın benim annem yok dediğini, kendisinin de bu duruma üzüldüğünü vurgulayan Kurt, yaş farkından dolayı evlenmeyi istemediğini ama babasına bir şey söylemediğini vurguladı. Sahte geline 16.000 TL verdiklerini, ama o parayı da üvey anneannesine verdiğini söyledi. Sahte gelini alıp Afyon'a geri geldiklerini söyleyen Kurt, kıyafet yüzük küpe aldıklarını belirtt. Emine Hanım, Çarşamba günü kına gecesi yaptıklarını, Perşembe günü ise düğün yaptıklarını ama kızın resmi nikah yaptırmayacağım, akrabalarım geldikten sonra yapacağım dediğini aktardı. Bir hafta Ayfon'da kalan sahte gelin bir AVM'de dolaştıktan sonra kayıplara karıştı.

Salih Demirel'in Şüpheli Ölümü...

Kundaklama nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen Salih Demirel'in annesi ve kız kardeşi gözyaşları içinde olayın aydınlatılması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Salih Bey'in kasten yaıkldığını iddia eden anne ve kız kardeş, merhumun ev arkadaşı ile sorunları olduğunu paylaştı. Olay karşısında sessiz kalmakla suçlanan baba Ahmet Demirel, cenazeye çok hasta olduğu için gidemediğini, kızının abim öldü diye kendisini çağırdığını, kendisinin de pusu kurdular sanıp gitmediğini dile getirdi. Eski eşinin kendisine baba ben seni öldüreceğim ama kıyamıyorum dediğini, korkup gitmediğini zaten oğlunun öldüğüne inanmadığını vurguladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!