Nihat Hatipoğlu soru yağmuruna tutuldu!

Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyici sorularıyla dolup taştı.

Bu sene Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan yeni ve görkemli stüdyodan izleyicilerin soruları yanıt buluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak veya instagram üzerinden sorularını sordular.

Sağ yanağımda 'Allah' yazıyor gibi görünüyor bu bir işaret midir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 9 yaşındaki Yunus Emre Uçar'ın sorusuna bunu inşallah Allah seni kendi yolunda iyi bir Müslüman olarak görür sen de Allah'ın sevdiği bir kul olursun. Deden annen baban senden razı olur. Allah senden razı olur. İyiye güzele bir işarettir olarak düşünelim diyerek küçük çocuğun merakını giderdi.

Hatipoğlu, Instagram'dan da soru yağmuruna tutuldu!

Hatipoğlu'na gelen instagram'dan gelen sorulardan biri de 'sevdiğim insan beni yarı yolda bıraktı. O'na ah ediyorum bunun bir vebali olur mu?' oldu. Hatipoğlu ise, kimseye ah etmeyin, beddua etmeyin. Bedduayı da allah'a yapıyorsunuz. O sizin yaşadığınız haksızlıklar görüyor. Gereken cezayı adaletiyle verecektir. İnsanları söz verdikleri yoldayken bırakan evlatlarımıza sesleniyorum, eğer niyetiniz baştan beri yarı yolda bırakmak, bir gönlü kırmaksa bunu günahı çoktur. Ama niyetiniz kötü değilse çıktığınız bu yolda o kişiyle yapamayacağınızı, anlaşamayacağınızı düşünüyorsanız bunu o kişiye söylemekle yükümlüsünüz. Diyerek kimseye beddua etmeyin nasihatinde bulundu.