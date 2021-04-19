Sevindiren gelişme... Müge Anlı yayınında gördüler 15 yaşındaki kızı geri bıraktılar!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 15 yaşındaki Duygu’yu yanında tutan kişilerin Cuma günkü Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından sonra küçük kızı teslim ettiklerini açıkladı.

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14 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kaybolan Duygu bulundu. Önce yurda giden Duygu daha sonra anne ve babasının yanına döndü.

15 yaşındaki Duygu'yu Müge Anlı buldu!

Müge Anlı'nın ekibi Cuma günkü yayının ardından Duygu'nun bulunduğu haberini alınca Başakşehir'e yola çıktı. Kızını Müge Anlı'da arayan anne Tülay Taşan da kızının yanına gitti. Tülay Hanım kızının gelmek istemediğini aktardı.Duygu'nun anlattığına göre bir aile evinde kaldığını, kızını yanında tutan kişilerin Cuma günkü Müge Anlı yayınında Duygu'yu gördüklerini korkarak kızını geri bıraktıklarını söyledi.

"Benden değil kanunlardan korksunlar!"

Tülay Hanım, Müge Anlı'ya çok teşekkür ederek kızının arkadaş kurbanı olduğunu dile getirdi. Anlı ise insanların kendisinden değil kanunlardan korkması gerektiğini söyleyip 18 yaşındaki çocukları evde tutmanın suç olduğunun altını çizdi. Şevki Sözen ise insanların yasayı bildiğini ama kimsenin kendilerini yakalayamayacağını düşündüğünü belirtti.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.