Aziz Türel, uyuşturucu parasını şöminede yaktı

Aziz Türel, bir baba olarak tüm sorumluluğu üzerine alır ve ailesini korumak için acil bir şekilde yurt dışına çıkmaya karar verir. İşinin ve arkadaşlarının burada olduğunu söyleyen Mahur gelmek istemektedir. Bir an önce yurt dışına çıkmaya karar veren Türel ailesi nakit parayı nereden bulacaktır. Buna karşılık İlhan'ın son yaptığı teklif ise bardağı taşıran damla olacaktır. Aziz Türel tek kişi kalsa bile gitmeyeceklerini, giderlerse hep birlikte gitmeleri gerektiğini söyler. Aileyi bir arada tutmak isteyen Aziz, İsviçre'ye gelmek istemeyen Mahur'u da bir şekilde ikna etmek zorundadır.

Terör örgütünün uluslararası uyuşturucu ticareti için Türellerin şirketini paravan olarak kullanmaktadır. Sonlarının hapis olduğunu gören Mahir Türel, ailesini bu kötü sondan kurtarmak için bir karar vermek zorundadır. Şirketinin ele geçirildiği öğrendiğinden beri düşündüğü planını açıklar.



Ailecek İsviçre'ye gidecekler, yeni kimliklerle yepyeni bir hayata başlayacaklardır. Ömürlerinin sonuna kadar yetecek para da İsviçre bankalarında mevcuttur. Yalnız bir sorun vardır. Çıkış işlemleri için sıcak nakit paraya ihtiyaç duymaktadırlar. Bankadaki parayı da hemen çekemeyecekleri için, bu soruna İlhan kendince bir çözüm getirir. Uyuşturucu ticaretinden yapılan, kendisine örgütün zorla verdiği iki milyon doları çıkarıp, babasının önüne koyar. İlhan'ın bu son hareketi Mahir Türel'i çok sinirlendirir. "Eve bir uyuşturucu parası getirmediğin kalmıştı" der. Çantadaki tüm parayı, salonda yanan şöminenin içine atar. Çünkü para hem yasal yollarla kazanılmamıştır; hem de polisin takibinde seri numaraları alınmış olabilir. Bu İlhan'ın zaten aklına gelmemiştir.