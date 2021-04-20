Mahur'un Maraşlı, Maraşlı’nın Mahur hayali
Maraşlı 14. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Mahur'un bakışları altında eriyen Maraşlı, duygularına yenilmemek için, banyoya gider ve ayna karşısında kendi kendine telkin verir. Eğer hislerine kapılırsa, kim olduğu, ne yaptığı bir şekilde ortaya çıkacağı için sakin olması gerekmektedir. Mahur'un hayatında çok sevdiği ve bir tek ona güvendiği Maraşlı, gerçekleri anlatırsa, onun kalbini parçalayacağının bilincindedir. "Yapma, sakın yapma!" diyerek, motive olduğunu sansa da, Mahur'un yanına gidince kendine engel olamaz.
Mahur, birbirlerine ilk defa bu kadar içten konuşur. Maraşlı, Mahur'un o sahaf dükkânına girmeden önce, fotoğraf çekerken izlediğini, geçtiği sokaklar aydınlattığını söyler. Buna karşılık Mahur da Celal'i ilk gördüğünde âşık olacağını anladığını itiraf eder. Birbirilerini nasıl hayal ettiklerini anlatırlar.
Mahur'un hayal ettiği erkek ve Maraşlı'nın hayalindeki kadını anlattığı sahneler ise izleyicileri tebessüm ettirdi. Rollerin değiştiği bu sahneler izleyiciyi bile ters köşe yaptı.
Maraşlı'daki şarkı
Her hafta ya bir şarkı ya da bir şiir ile kalplere dokunan Maraşlı'da bu haftaki şarkı, söz ve müziği Çamur grubundan Murat Ak'a, ait olan, Çamur'un seslendirdiği 'Yara' adlı single olarak piyasaya çıkmış şarkıydı. Zerrin Özer'in de seslendirdiği bu şarkıyı 'Fondip' gibi söyleyen gruplar da oldu. İşte Çamur'un seslendirdiği o şarkının sözleri;
Bak burada ne var
Bir derin yara
Bir bakış baktın yüreğim
Döndü de kora
Hangi aydaydık
Günlerden neydi
Bir gülüş güldün
Tüm güller boynunu eğdi
Bir acayip haldeyim
Dinle bunları
Bize demişler serseri
Severim onları
Ne güzel olmuş gök mavi
Yeryüzü sarı
Sen iste gelsin
Gönlümün ilkbaharı
Bir acayip haldeyim
Dinle bunları
Bize demişler serseri
Severim onları
Bir acayip haldeyim
Dinle bunları
Bize demişler serseri
Severim onları
Ne güzel olmuş gök mavi
Yeryüzü sarı
Sen iste gelsin
Gönlümün ilkbaharı