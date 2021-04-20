Mahur'un Maraşlı, Maraşlı’nın Mahur hayali

Maraşlı 14. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Mahur'un bakışları altında eriyen Maraşlı, duygularına yenilmemek için, banyoya gider ve ayna karşısında kendi kendine telkin verir. Eğer hislerine kapılırsa, kim olduğu, ne yaptığı bir şekilde ortaya çıkacağı için sakin olması gerekmektedir. Mahur'un hayatında çok sevdiği ve bir tek ona güvendiği Maraşlı, gerçekleri anlatırsa, onun kalbini parçalayacağının bilincindedir. "Yapma, sakın yapma!" diyerek, motive olduğunu sansa da, Mahur'un yanına gidince kendine engel olamaz.

Mahur, birbirlerine ilk defa bu kadar içten konuşur. Maraşlı, Mahur'un o sahaf dükkânına girmeden önce, fotoğraf çekerken izlediğini, geçtiği sokaklar aydınlattığını söyler. Buna karşılık Mahur da Celal'i ilk gördüğünde âşık olacağını anladığını itiraf eder. Birbirilerini nasıl hayal ettiklerini anlatırlar.

Mahur'un hayal ettiği erkek ve Maraşlı'nın hayalindeki kadını anlattığı sahneler ise izleyicileri tebessüm ettirdi. Rollerin değiştiği bu sahneler izleyiciyi bile ters köşe yaptı.

Maraşlı'daki şarkı

Her hafta ya bir şarkı ya da bir şiir ile kalplere dokunan Maraşlı'da bu haftaki şarkı, söz ve müziği Çamur grubundan Murat Ak'a, ait olan, Çamur'un seslendirdiği 'Yara' adlı single olarak piyasaya çıkmış şarkıydı. Zerrin Özer'in de seslendirdiği bu şarkıyı 'Fondip' gibi söyleyen gruplar da oldu. İşte Çamur'un seslendirdiği o şarkının sözleri;

Bak burada ne var

Bir derin yara

Bir bakış baktın yüreğim

Döndü de kora

Hangi aydaydık

Günlerden neydi

Bir gülüş güldün

Tüm güller boynunu eğdi

Bir acayip haldeyim

Dinle bunları

Bize demişler serseri

Severim onları

Ne güzel olmuş gök mavi

Yeryüzü sarı

Sen iste gelsin

Gönlümün ilkbaharı

Bir acayip haldeyim

Dinle bunları

Bize demişler serseri

Severim onları

Bir acayip haldeyim

Dinle bunları

Bize demişler serseri

Severim onları

Ne güzel olmuş gök mavi

Yeryüzü sarı

Sen iste gelsin

Gönlümün ilkbaharı



