Maraşlı nefesleri kesti!

Pazartesi akşamları atv’de yayınlanan, yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı” dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Dizinin son bölümünde; Savaş ve Necati'nin işbirliğiyle uyuşturucu sevkiyatı işine bulaşan Türel ailesi köşeye sıkıştı. Aziz, tüm aileyi İsviçre'ye kaçırarak yeni bir sayfa açmak isterken, Necati kendi ailesini ihbar ederek oyunu bozdu.

Maraşlı ve Mahur'un romantik akşamı sosyal medyaya damga vurdu!

Maraşlı'yı geride bırakmak istemeyen Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu. Mahur'un bıraktığı mektubu okuyan Maraşlı, onunla konuşabilmek için evine gitti ve izleyenlerin haftalardır merakla beklediği Maraşlı ve Necati hesaplaşması gerçekleşti.

Maraşlı vuruldu!

Necati'nin hain olduğundan emin olan Maraşlı'nın hesaplaşması kaçınılmaz oldu. Maraşlı, kızının uğradığı saldırının nedenini öğrenmek isterken Necati, aslında Ömer'in oğlu olduğunu itiraf etti. Öz babasının katili olduğunu da söyleyen Necati ardından beklenmeyen bir hamleyle Maraşlı'yı bıçakladı. Birden fazla bıçak darbesi alan Maraşlı'nın akıbeti dizinin heyecan dolu yeni bölümünde ekrana gelecek.

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" her Pazartesi saat 20:00'de atv ekranlarında.