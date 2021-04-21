'Bir Zamanlar Çukurova'da düğün var!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 93. bölümünde konakta düğün telaşı var!

Fadik muradına erdi!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemedi. Kimseye haber vermeden giyinip kuşanıp, belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırdılar. Hatta çarşıda romantik bir yürüyüş de yaptılar! Ama Hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmem dedi elbette! Züleyha ve tüm konak elbirliğiyle akşama düğün hazırladılar!

Fadik, telli duvaklı, davullu zurnalı bir düğün ile gelin edildi! Ancak düğünün sonunda, kabak yine Raşit'in başına patladı! Herkese büyük şok yaşatan bir misafir geldi!

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 20.20'da atv'de ekrana gelecek!