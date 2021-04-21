Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu!

atv’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Tipi'nin akıbeti ne olacak?

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne yeni düşman grubunun Çakırbeyli ailesi ile yüzleşmesi ve Tipi'nin intikamı aldı. Heyecan dolu bölümde önce Hızır'ın kendisini bitirmek isteyen Rıdvan ve Macit kardeşlerle yüzleşmesi yer aldı. Macit, görüşme esnasında Tipi'nin vefat eden karısı Gönül için ileri geri konuştu. Konuşma esnasında sakinliğini koruyan Tipi, dizinin final bölümünde gözünü karartıp Macit'in evine baskın düzenledi. Macit'i öldüren Tipi evden sağ çıkabilecek mi? Tipi'yi kurtarmaya giden Hızır, Tipi'yi koruyabilecek mi? Cevaplar Salı akşamı atv'de.

En çok izlenen dizi oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 100 program arasında birinci oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!